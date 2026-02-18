Caso Vinicius-Prestianni, l'UEFA apre un'inchiesta: nel mirino l'episodio di presunto razzismo in Benfica-Real Madrid

Il giorno dopo, scende in campo anche l'UEFA. E del resto quel che è accaduto in Benfica-Real Madrid, con protagonisti Gianluca Prestianni e Vinicius Junior, non poteva non essere oggetto di un'indagine.
Alla fine, così è: il massimo organismo calcistico europeo ha annunciato ufficialmente di aver aperto un'inchiesta dopo quanto è successo nei concitati minuti del secondo tempo della gara andata in scena a Lisbona, valida per l'andata degli spareggi di Champions League e vinta 1-0 dal Real Madrid.
Nel mirino il presunto comportamento razzista da parte di Prestianni nei confronti di Vinicius Junior, denunciato dal calciatore brasiliano del Real direttamente in campo, con tanto di stop momentaneo alla partita.