Caso Vinicius-Prestianni, l'UEFA apre un'inchiesta: nel mirino l'episodio di presunto razzismo in Benfica-Real Madrid

L'episodio è avvenuto nei primi minuti della ripresa di Benfica-Real Madrid. Quando, cioè, Vinicius Junior ha prima segnato quello che poi si sarebbe rivelato il goal partita e poi è andato a festeggiare alla bandierina, prendendosi un'ammonizione per esultanza eccessiva e facendo arrabbiare il pubblico e i giocatori di casa.

Uno di questi, ovvero Prestianni, si è avvicinato a Vinicius prima che il gioco riprendesse a centrocampo e ha evidentemente detto qualcosa all'avversario, coprendosi la bocca con la maglia. Il brasiliano è corso immediatamente dal direttore di gara per denunciare quanto accaduto, scatenando di fatto il caos.

La partita è stata infatti fermata una decina di minuti circa, potendo poi riprendere una volta calmate le acque. Ma quanto accaduto, naturalmente, non si è limitato al campo.