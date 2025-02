Probabili formazioni Como-Napoli: chi gioca alle 12:30, le ultime e i ballottaggi su Politano, Juan Jesus, Fadera e Caqueret

La domenica di Serie A si apre a Como con la sfida tra i padroni di casa e un Napoli appena sorpassato dall'Inter in vetta alla classifica.

Il Napoli non è più in vetta al campionato di Serie A. La sofferta vittoria dell'Inter nell'anticipo contro il Genoa ha permesso ai nerazzurri di effettuare quel sorpasso che i tifosi attendevano da settimane. Stasera la palla passa alla squadra di Conte, che può contro-superare i rivali per lo Scudetto in vista del big match del prossimo weekend (sabato ore 18:00).

Reduce da tre pareggi consecutivi, il Napoli sa bene di dover vincere a Como per evitare una situazione spiacevole, soprattutto in caso di sconfitta nel 27esimo turno contro l'Inter. La squadra di Fabregas ha però dimostrato di saper dire la sua contro le grandi, decisa a fermare anche i Campioni d'Italia 2023.

Di scena alle 12:30, Como-Napoli presenta delle probabili formazioni che non dovrebbero discostarsi troppo da quelle ufficiali annunciate intorno alle 11:30.