La prima gioia su azione di De Bruyne: il belga firma il tris in Napoli-Cremonese

Sono bastati poco più di due minuti a De Bruyne per entrare in partita: corsa palla al piede partendo da destra, passaggio a McTominay sulla trequarti e conclusione dello scozzese che ha battuto Audero dalla distanza.

Prima di tornare negli spogliatoi, in pieno recupero, De Bruyne ha però deciso di mettere anche il timbro personale sul match.

McTominay salva un pallone sul fondo e lo rimette in mezzo, Maleh lo stoppa ma si addormenta con la sfera tra i piedi: l’ex City gli ruba il possesso e, con un destro secco, batte ancora Audero per il 3-0 Napoli.