La prima gioia su azione di De Bruyne: il belga firma il tris in Napoli-Cremonese

Quell'infortunio, quel maledetto infortunio dello scorso 25 ottobre.
Kevin De Bruyne, sbarcato in Italia dopo tanti anni in Inghilterra a disegnare calcio con la maglia del Manchester City, ha dovuto fare i conti con un lungo stop a causa della lesione al bicipite femorale, accusata battendo un calcio di rigore contro l’Inter.
Lo stop, la fisioterapia, il ritorno in campo e ora, finalmente, di nuovo la via del goal: questa volta - contro la Cremonese - su azione, per la prima volta dal suo arrivo al Napoli.