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Kevin De Bruyne Napoli CremoneseGetty Images
Michael Baldoin

La prima gioia su azione di De Bruyne: il belga firma il tris in Napoli-Cremonese

Serie A
Napoli vs Cremonese
Napoli
Cremonese

Il trequartista belga torna a segnare sei mesi dopo l'ultima volta, trovando anche la prima rete su azione dal suo arrivo in Italia: contro la Cremonese l'ex City torna a splendere.

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Quell'infortunio, quel maledetto infortunio dello scorso 25 ottobre.

Kevin De Bruyne, sbarcato in Italia dopo tanti anni in Inghilterra a disegnare calcio con la maglia del Manchester City, ha dovuto fare i conti con un lungo stop a causa della lesione al bicipite femorale, accusata battendo un calcio di rigore contro l’Inter.

Lo stop, la fisioterapia, il ritorno in campo e ora, finalmente, di nuovo la via del goal: questa volta - contro la Cremonese - su azione, per la prima volta dal suo arrivo al Napoli.

  • PRIMA L'ASSIST, POI LA PRIMA GIOIA SU AZIONE

    Sono bastati poco più di due minuti a De Bruyne per entrare in partita: corsa palla al piede partendo da destra, passaggio a McTominay sulla trequarti e conclusione dello scozzese che ha battuto Audero dalla distanza.

    Prima di tornare negli spogliatoi, in pieno recupero, De Bruyne ha però deciso di mettere anche il timbro personale sul match.

    McTominay salva un pallone sul fondo e lo rimette in mezzo, Maleh lo stoppa ma si addormenta con la sfera tra i piedi: l’ex City gli ruba il possesso e, con un destro secco, batte ancora Audero per il 3-0 Napoli.

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  • SONO 100 NEI CINQUE PRINCIPALI CAMPIONATI EUROPEI

    La rete contro la Cremonese, oltre a essere la prima su azione, rappresenta anche l’ennesimo traguardo per un vero e proprio fuoriclasse dell’ultimo decennio.

    Sono ben 100 i goal nei cinque principali campionati europei: 72 in Premier League con il Manchester City, 23 in Bundesliga tra Werder Brema e Wolfsburg e 5 in Serie A con il Napoli.

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  • Messi De BruyneGetty Images

    NELL'OLIMPO INSIEME A MESSI

    Un altro dato che evidenzia la grandezza del giocatore e il contributo dato al calcio europeo è una statistica di per sé clamorosa.

    Come riportato da Opta, infatti, dal suo esordio nei cinque principali campionati europei (2012/13 in Bundesliga), è uno dei due soli giocatori, insieme a Leo Messi (327+151), ad aver segnato almeno 100 goal e fornito almeno 150 assist: 100 le reti per il belga e 155 i passaggi vincenti.

  • QUANTI RIMPIANTI: UN INFORTUNIO CHE HA COMPROMESSO METÀ STAGIONE

    Chissà cosa sarebbe stato senza quel grave infortunio di fine ottobre.

    Una rete importante per il successo nell’allora scontro diretto contro l’Inter, che però è costata cara: una lesione muscolare ha infatti comportato oltre quattro mesi di stop.

    A marzo il rientro in campo, con una condizione inizialmente lontana dai suoi standard, ma alla settima presenza è finalmente tornato a festeggiare.

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