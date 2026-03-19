Prezzo, esperienza, palmares e non solo: perché Milan e Juventus stanno pensando a Goretzka

La stagione 2025-2026 deve ancora emettere tutti i suoi verdetti ma, come è normale che sia, in questo momento dell'anno i vari club hanno già iniziato a programmare la prossima.
Idee, spunti, decisioni che potrebbero rivelarsi decisive e obiettivi di mercato: di fatto la prossima annata calcistica è già iniziata, anche se non in campo ma solo dietro le scrivanie dei dirigenti.
Arrivare primi su un giocatore potrebbe fare tutta la differenza del mondo, soprattutto se poi è dello spessore e della caratura tecnica di Leon Goretzka.
Il centrocampista tedesco sarà uno dei pezzi pregiati della prossima sessione estiva di calciomercato e, tra i club che lo hanno messo nel loro mirino, ci sono il Milan e la Juventus.
Un possibile testa a testa nella corsa che porta a un cartellino 'pregiato'.
Ma perché Milan e Juventus stanno pensando proprio a Goretzka per i rispettivi reparti di centrocampo?