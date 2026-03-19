Prezzo, esperienza, palmares e non solo: perché Milan e Juventus stanno pensando a Goretzka

Non è dunque un caso che Milan e Juventus siano date entrambe sulle tracce di Leon Goretzka.





Non è più un giocatore giovanissimo e questo è vero, ma negli ultimi anni sono stati in tanti i campioni che hanno dimostrato che nella Serie A attuale l'età può essere solo un dettaglio.





Modric ne è stato negli ultimi mesi uno degli esempi più lampanti e immaginarlo in una linea con Rabiot e Goretzka non può non far pensare a un centrocampo dalla notevolissima esperienza, che sarebbe senza ombra di dubbio tra i migliori del campionato.





Anche la Juventus è alla ricerca di un giocatore di quel tipo, di un elemento che aiuti a fare quel passo successivo atteso ormai da diverso tempo. Goretzka ha già sfiorato la Vecchia Signora in un paio di occasioni in passato, la prima quando ancora non era una stella del calcio europeo, ma solo un talento in ascesa, e chissà se il terzo tentativo sarà quello buono.





Quello che è certo è che un ruolo decisivo potrebbe giocarlo la prossima Champions: difficilmente Goretzka accetterà di giocare su palcoscenici diversi e dunque la prima squadra che riuscirà a fare suo un pass potrebbe regalarsi un vantaggio nella corsa che porta al suo cartellino.