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Leon GoretzkaGetty
Leonardo Gualano

Prezzo, esperienza, palmares e non solo: perché Milan e Juventus stanno pensando a Goretzka

Leon Goretzka sarà uno dei grandi protagonisti della prossima sessione di calciomercato: sulle sue tracce anche due big italiane come il Milan e la Juventus.

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La stagione 2025-2026 deve ancora emettere tutti i suoi verdetti ma, come è normale che sia, in questo momento dell'anno i vari club hanno già iniziato a programmare la prossima.


Idee, spunti, decisioni che potrebbero rivelarsi decisive e obiettivi di mercato: di fatto la prossima annata calcistica è già iniziata, anche se non in campo ma solo dietro le scrivanie dei dirigenti.


Arrivare primi su un giocatore potrebbe fare tutta la differenza del mondo, soprattutto se poi è dello spessore e della caratura tecnica di Leon Goretzka.


Il centrocampista tedesco sarà uno dei pezzi pregiati della prossima sessione estiva di calciomercato e, tra i club che lo hanno messo nel loro mirino, ci sono il Milan e la Juventus.


Un possibile testa a testa nella corsa che porta a un cartellino 'pregiato'.


Ma perché Milan e Juventus stanno pensando proprio a Goretzka per i rispettivi reparti di centrocampo?

  • GoretzkaGetty Images

    UN BIG A PARAMETRO ZERO

    Al di là delle indiscusse qualità tecniche, c'è un fattore che rende Leon Goretzka uno dei giocatori più appetibili in assoluto in Europa: tra pochi mesi si svincolerà dal Bayern Monaco.


    Il contratto che lo lega al club bavarese scadrà a giugno e, come confermato dalle parti a fine gennaio, non verrà rinnovato.


    Goretzka ha deciso di non cedere alle tante lusinghe di gennaio per chiudere al meglio la sua avventura al Bayern dopo otto anni vissuti da grande protagonista.


    Un addio solo rinviato e da consumare solo dopo che avrà arricchito ulteriormente la sua già straordinaria bacheca.


    Chi se lo assicurerà non dovrà dunque sborsare un euro per il suo cartellino, ma dovrà comunque garantirgli un lauto stipendio: attualmente in Germania guadagna 7 milioni netti a stagione e questo vuol dire che comunque Juventus e Milan dovranno riconoscergli un contratto da big e dunque da giocatore tra i più pagati della rosa.

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  • UN ENORME BAGAGLIO D'ESPERIENZA

    Chi riuscirà a garantirsi la preziosa firma di Leon Goretzka si assicurerà un giocatore che porterà in dote un enorme bagaglio d'esperienza.


    Ad inizio febbraio ha compiuto 32 anni, otto dei quali vissuti in uno dei club più importanti al mondo.


    Goretzka al Bayern ha certamente affinato la sua confidenza con la vittoria e la cosa è confermata dai 17 trofei sin qui messi in bacheca.


    Ha vinto praticamente tutto ciò che si poteva vincere, compresi sei campionati tedeschi, una Champions League, una Supercoppa Europea ed un Mondiale per Club, il tutto mentre totalizzava 67 presenze con la Nazionale tedesca (accompagnate da 15 goal) nel corso di un'avventura iniziata giovanissimo nel 2014.


    Chi prende Goretzka, dunque, aggiunge alla sua rosa un giocatore da mettere al centro del suo progetto, uno di quelli che, grazie a un lungo vissuto ai più alti livelli del calcio europeo e mondiale, potrebbe rivelarsi fondamentale anche in uno spogliatoio.

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  • Leon GoretzkaGetty

    LE CARATTERISTICHE TECNICHE

    Goretzka è il prototipo del centrocampista completo: è un giocatore che unisce eleganza a duttilità e che è capace di fare la differenza sia in fase difensiva che offensiva.


    Le sue qualità tecniche sono abbinate a una notevole intelligenza tattica e sono proprio queste due doti, accompagnate da un ottimo fisico, a renderlo un elemento che andrebbe a rendere più completa qualsiasi mediana.


    Un giocatore del quale sfruttare la grande capacità in fase di possesso, ma anche in quella di non possesso, visto che nel corso degli anni ha migliorato progressivamente la sua capacità di leggere il gioco avversario.


    A tutto questo va aggiunta una grande bravura in fase di tiro (anche e soprattutto dalla distanza) e quella visione che gli consente di agire anche da regista aggiunto.


    Un giocatore più veloce con la testa che con le gambe e la cosa, nella Serie A attuale, potrebbe fare tutta la differenza del mondo.

  • IN SERIE A FAREBBE LA DIFFERENZA

    Non è dunque un caso che Milan e Juventus siano date entrambe sulle tracce di Leon Goretzka.


    Non è più un giocatore giovanissimo e questo è vero, ma negli ultimi anni sono stati in tanti i campioni che hanno dimostrato che nella Serie A attuale l'età può essere solo un dettaglio.


    Modric ne è stato negli ultimi mesi uno degli esempi più lampanti e immaginarlo in una linea con Rabiot e Goretzka non può non far pensare a un centrocampo dalla notevolissima esperienza, che sarebbe senza ombra di dubbio tra i migliori del campionato.


    Anche la Juventus è alla ricerca di un giocatore di quel tipo, di un elemento che aiuti a fare quel passo successivo atteso ormai da diverso tempo. Goretzka ha già sfiorato la Vecchia Signora in un paio di occasioni in passato, la prima quando ancora non era una stella del calcio europeo, ma solo un talento in ascesa, e chissà se il terzo tentativo sarà quello buono.


    Quello che è certo è che un ruolo decisivo potrebbe giocarlo la prossima Champions: difficilmente Goretzka accetterà di giocare su palcoscenici diversi e dunque la prima squadra che riuscirà a fare suo un pass potrebbe regalarsi un vantaggio nella corsa che porta al suo cartellino.

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