Presentazione Conte al Napoli dove vederla: DAZN, Sky o YouTube? Canale tv e diretta streaming

Grande attesa per la prima conferenza stampa di Antonio Conte da allenatore del Napoli: dove si potrà vedere l'evento in tv e streaming.

A Napoli è il giorno di Antonio Conte. Il giorno in cui l'ex allenatore di Juventus e Inter verrà ufficialmente presentato come nuova guida tecnica degli azzurri, in cerca di riscatto dopo una stagione disastrosa.

L'arrivo di Conte al Napoli è stato ufficializzato dal club azzurro lo scorso 5 giugno, conferma formale di un accordo che era stato raggiunto ormai da qualche giorno e che necessitava appena delle firme sui contratti.

"Il Napoli è una piazza di importanza globale - diceva Conte in quell'occasione - Sono felice ed emozionato all'idea di sedermi sulla panchina azzurra. Posso promettere certamente una cosa: farò il massimo per la crescita della squadra e della società. Il mio impegno, insieme a quello del mio staff, sarà totale".

Conte, reduce da più di un anno di inattività dopo aver lasciato il ruolo di manager al Tottenham nel marzo del 2023, ha firmato un contratto di durata triennale, fino al 30 giugno del 2027.

Ma a che ora sarà la presentazione di Conte da parte del Napoli? E dove si potrà vedere in tv e streaming? Tutte le informazioni sull'evento.