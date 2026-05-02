Pogba titolare in Metz-Monaco: per lui si è trattato della prima volta dopo tre anni

Doveva essere la stagione della rinascita, per Paul Pogba invece gli ultimi mesi sono stati molto più complicati di quanto fosse possibile prevedere.
Il campione francese, che la scorsa estate si è legato al Monaco per regalarsi una seconda fase della sua carriera dopo la lunga squalifica per doping, ha vissuto un'annata resa in salita da problemi fisici e dalla difficoltà nel ritrovare la giusta condizione, ma proprio nell'ultima partita di Ligue 1 giocata sul campo del Metz, potrebbe essere arrivata la svolta tanto attesa.
L'ex centrocampista della Juventus infatti, per la prima volta da quando veste la maglia del club del Principato, è ha vestito una maglia da titolare.