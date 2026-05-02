Pogba titolare in Metz-Monaco: per lui si è trattato della prima volta dopo tre anni

Quella contro il Metz è stata per Pogba anche l'occasione di trovare un minimo di continuità.

Aveva infatti fatto il suo esordio stagionale lo scorso 22 novembre, giocato 5' contro il Rennes, e da lì in poi era sceso in campo in altre due occasioni, prima di riportare un infortunio al polpaccio che lo ha costretto a retare ai box da metà dicembre ad inizio aprile.

Tornato in campo il 10 aprile in occasione di una sconfitta contro il Paris FC, aveva vissuto la successiva sfida con l'Auxerre dalla panchina, per poi giocare gli ultimi minuti contro il Tolosa.

Contro il Metz ha dunque giocato la sua seconda partita consecutiva, la sesta in assoluto in stagione.



