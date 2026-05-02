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Paul Pogba MonacoGetty
Leonardo Gualano

Pogba titolare in Metz-Monaco: per lui si è trattato della prima volta dopo tre anni

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Paul Pogba è tornato a vestire una maglia da titolare a 1084 giorni dall'ultima volta: non gli accadeva da quando giocava con la Juventus.

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Doveva essere la stagione della rinascita, per Paul Pogba invece gli ultimi mesi sono stati molto più complicati di quanto fosse possibile prevedere.

Il campione francese, che la scorsa estate si è legato al Monaco per regalarsi una seconda fase della sua carriera dopo la lunga squalifica per doping, ha vissuto un'annata resa in salita da problemi fisici e dalla difficoltà nel ritrovare la giusta condizione, ma proprio nell'ultima partita di Ligue 1 giocata sul campo del Metz, potrebbe essere arrivata la svolta tanto attesa.

L'ex centrocampista della Juventus infatti, per la prima volta da quando veste la maglia del club del Principato, è ha vestito una maglia da titolare.

  • TITOLARE DOPO 1084 GIORNI

    Per l'ultima partita ufficiale giocata dal 1' da Paul Pogba, bisognava tornare addirittura al 14 maggio 2023.

    Allora il centrocampista francese vestiva la maglia della Juventus e fu costretto a lasciare il terreno di gioco in lacrime dopo appena 24', a causa di un problema al ginocchio.

    Da lì in poi tanti problemi fisici e le note vicende che lo hanno tenuto per tanto tempo lontano dai campi.

    Pogba è dunque tornato a giocare una partita da titolare dopo tre anni, ovvero 1084 giorni.

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  • 58' IN CAMPO

    In occasione di Metz-Monaco, Pogba è rimasto in campo per quasi un'ora di gioco.

    E' stato infatti sostituito da Bamba al 58', vedendo così chiudersi la sua partita con il più alto minutaggio nel corso di questa stagione.

    Pogba, che è sceso in campo solo in Ligue 1 e mai in Champions League o Coppa di Francia, non era mai riuscito a spingersi oltre la soglia dei 21' giocati in una gara ufficiale.

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  • LA SECONDA PRESENZA CONSECUTIVA

    Quella contro il Metz è stata per Pogba anche l'occasione di trovare un minimo di continuità.

    Aveva infatti fatto il suo esordio stagionale lo scorso 22 novembre, giocato 5' contro il Rennes, e da lì in poi era sceso in campo in altre due occasioni, prima di riportare un infortunio al polpaccio che lo ha costretto a retare ai box da metà dicembre ad inizio aprile.

    Tornato in campo il 10 aprile in occasione di una sconfitta contro il Paris FC, aveva vissuto la successiva sfida con l'Auxerre dalla panchina, per poi giocare gli ultimi minuti contro il Tolosa.

    Contro il Metz ha dunque giocato la sua seconda partita consecutiva, la sesta in assoluto in stagione.


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