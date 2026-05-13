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Playoff Serie C, contro chi gioca il Catania: sorteggio, possibili avversarie, tabellone e calendario
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LE POSSIBILI AVVERSARIE DEL CATANIA AI PLAYOFF
Il Catania, da seconda classificata nel Girone C, è stata ammessa direttamente al secondo turno nazionale dei playoff e conoscerà la sua avversaria nel sorteggio di giovedì 14 maggio.
Queste le squadre che potrebbero essere sorteggiate con i rossazzurri:
- Lecco
- Pianese
- Ravenna
- Cittadella
- Renate
- Casarano
- Casertana
- Salernitana
- Potenza
- Campobasso
Il Catania potrà dunque affrontare tutte le squadre qualificate al secondo turno nazionale, ad eccezione della migliore classificata nella stagione regolare che (se dovesse qualificarsi) sarebbe il Ravenna.
In caso di eliminazione dei romagnoli, il ruolo di testa di serie (qualora ovviamente dovesse qualificarsi) passerebbe alla Salernitana, che quindi non potrebbe affrontare il Catania.
CATANIA TESTA DI SERIE AI PLAYOFF?
I rossazzurri, forti del secondo posto conquistato nella regular season, saranno testa di serie al sorteggio del secondo turno nazionale dei playoff insieme alle altre seconde classificate, l'Ascoli e il Brescia.
L'altra testa di serie, come detto, sarà la migliore classificata qualificatasi dal turno precedente, molto probabilmente una terza: quindi, in quest'ordine, Ravenna, Salernitana o Renate.
Qual è il vantaggio di essere testa di serie?
- giocare la gara di ritorno in casa
- avere a disposizione due risultati su tre (si qualificherebbe anche con un doppio pareggio)
- passare il turno in caso di parità di goal tra andata e ritorno (quindi niente supplementari o rigori)
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CATANIA TESTA DI SERIE ANCHE IN SEMIFINALE?
Qualora i rossazzurri dovessero passare il turno, e quindi qualificarsi alla Final Four, non sarebbero più testa di serie.
Il sorteggio delle semifinali sarà integrale e non verranno considerati i posizionamenti in classifica nella stagione regolare.
In caso di parità tra andata e ritorno ci saranno dunque tempi supplementari ed eventuali calci di rigore.
TABELLONE E CALENDARIO CATANIA AI PLAYOFF
Il calendario del Catania nel secondo turno nazionale dei playoff:
- andata domenica 17 maggio
- ritorno mercoledì 20 maggio
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