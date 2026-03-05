Playoff Serie C 2026, tabellone e regolamento: come funziona il percorso per essere promossi

Ai playoff di Serie C 2026, dai quali arriverà l'ultima promossa in B, partecipano 28 squadre, ovvero le classificate dal secondo al decimo posto. Insieme a loro anche dei la vincitrice della Coppa Italia di Serie C 2026.

Nella prima fase dei playoff di Serie C entrano in gioco 21 squadre, classificate dal quarto al decimo posto di ciascun girone (A, B e C)

La prima fase è divisa in due turni: nel primo turno partecipano diciotto squadre, nello specifico sei per ogni girone, mentre nel secondo le nove qualificate più le tre quarte dei gruppi per un totale di dodici.

Anche la seconda fase è divisa in due turni: nel primo partecipano le sei qualificate più le terze classificate dei tre gruppi regolari del campionato, nonchè la vincitrice della Coppa Italia 2026. Il totale è dieci squadre. Nel secondo partecipano le cinque qualificate più le tre seconde classificate: in tutto otto team.

Alla final four che decide la promossa in Serie B partecipano le quattro qualificate, che si sfidano in due semifinali e dunque nella finale che garantisce un posto nella seconda serie 2026/2027.