Playoff Serie C 2026, tabellone e regolamento: come funziona il percorso per essere promossi
CHI GIOCA I PLAYOFF DI SERIE C?
Tra aprile e maggio 2026 arriveranno le squadre qualificate ai playoff di Serie C.
Partecipano ai playoff, al via in diverse fasi del percorso, le squadre che hanno chiuso il campionato regolare dal secondo al decimo posto.
LE SQUADRE AI PLAYOFF DI SERIE C
IL REGOLAMENTO DELLE VARIE FASI PLAYOFF
Ai playoff di Serie C 2026, dai quali arriverà l'ultima promossa in B, partecipano 28 squadre, ovvero le classificate dal secondo al decimo posto. Insieme a loro anche dei la vincitrice della Coppa Italia di Serie C 2026.
Nella prima fase dei playoff di Serie C entrano in gioco 21 squadre, classificate dal quarto al decimo posto di ciascun girone (A, B e C)
La prima fase è divisa in due turni: nel primo turno partecipano diciotto squadre, nello specifico sei per ogni girone, mentre nel secondo le nove qualificate più le tre quarte dei gruppi per un totale di dodici.
Anche la seconda fase è divisa in due turni: nel primo partecipano le sei qualificate più le terze classificate dei tre gruppi regolari del campionato, nonchè la vincitrice della Coppa Italia 2026. Il totale è dieci squadre. Nel secondo partecipano le cinque qualificate più le tre seconde classificate: in tutto otto team.
Alla final four che decide la promossa in Serie B partecipano le quattro qualificate, che si sfidano in due semifinali e dunque nella finale che garantisce un posto nella seconda serie 2026/2027.
SUPPLEMENTARI, RIGORI E QUALIFICAZIONI: COME FUNZIONA
- Primo turno prima fase: quinta contro decima in classifica, sesta contro nona, settima contro ottava (gara unica in casa della miglior classifica, in caso di pareggio passa la miglior classificata. Non ci sono supplementari e rigori)
- Primo turno seconda fase: tra le partecipanti si sfidano la miglior classificata in campionato contro la peggiore (gara unica in casa della miglior classifica, in caso di pareggio passa la miglior classificata. Non ci sono supplementari e rigori)
- Primo turno nazionale: le migliori classificate (teste di serie) del campionato affrontano le peggiori (non teste di serie): match di andata e ritorno, in caso di pareggio nelle due partite passa la miglior classificata, ovvero la testa di serie. Non ci sono supplementari e rigori. Gara di ritorno in casa della miglior classificata
- Secondo turno nazionale: le migliori classificate (teste di serie) contro le peggiori (non teste di serie): sfide di andata e ritorno, in caso di pareggio nelle due partite passa la miglior classificata, ovvero la testa di serie. Non ci sono supplementari e rigori. Gara di ritorno in casa della miglior classificata
- Final four: quattro squadre, partite di andata e ritorno con accoppiamento tramite sorteggio. In caso di parità si giocano supplementari ed eventualmente si calciano i rigori
- Finale, andata e ritorno per decidere la promossa in Serie B. In caso di parità si giocano i supplementari ed eventualmente si calciano i rigori
IL TABELLONE DEI PLAYOFF
