Playoff Champions League: risultati e marcatori delle partite di ritorno

L'Atletico Madrid supera i playoff approdando così agli ottavi: Bruges battuto 4-1 dopo il 3-3 dell'andata, tripletta di Sorloth. Tutto facile anche per il Newcastle con il 2-0 interno, passa anche il Bayer Leverkusen. Niente da fare per l'Inter, eliminata dal Bodo/Glimt.

  • ATLETICO MADRID-CLUB BRUGGE 4-1

    • Marcatori: 23' Sorloth (A), 36' Ordonez (C), 48' Cardoso (A), 76' e 87' Sorloth (A)
  • BAYER LEVERKUSEN-OLYMPIACOS 0-0

  • INTER-BODO/GLIMT 1-2

    • Marcatori: 58' Hauge (B), 72' Eyhan (B), 76' Bastoni (I)

  • NEWCASTLE-QARABAG 3-2

    • Marcatori: 5' Tonali (N), 6' Murphy (N), 51' Duran (Q), 52' Botman (N), 57' Cafarquliyev (N)
  • ATALANTA-BORUSSIA DORTMUND

    Mercoledì ore 18:45

  • JUVENTUS-GALATASARAY

    Mercoledì ore 21

  • PSG-MONACO

    Mercoledì ore 21

  • REAL MADRID-BENFICA

    Mercoledì ore 21

