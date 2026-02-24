AFP
Playoff Champions League: risultati e marcatori delle partite di ritorno
ATLETICO MADRID-CLUB BRUGGE 4-1
- Marcatori: 23' Sorloth (A), 36' Ordonez (C), 48' Cardoso (A), 76' e 87' Sorloth (A)
BAYER LEVERKUSEN-OLYMPIACOS 0-0
INTER-BODO/GLIMT 1-2
- Marcatori: 58' Hauge (B), 72' Eyhan (B), 76' Bastoni (I)
NEWCASTLE-QARABAG 3-2
- Marcatori: 5' Tonali (N), 6' Murphy (N), 51' Duran (Q), 52' Botman (N), 57' Cafarquliyev (N)
ATALANTA-BORUSSIA DORTMUND
Mercoledì ore 18:45
JUVENTUS-GALATASARAY
Mercoledì ore 21
PSG-MONACO
Mercoledì ore 21
REAL MADRID-BENFICA
Mercoledì ore 21
