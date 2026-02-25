Juventus-Galatasaray 3-2 dts, pagelle e tabellino: Gatti e McKennie lottano, Zhegrova spreca, David non si vede, Osimhen letale

Impresa sfiorata per la Juventus che porta la sfida contro il Galatasaray ai supplementari ma il 3-2 finale non basta, agli ottavi di Champions League vanno i turchi grazie al 5-2 dell'andata.
I bianconeri partono bene anche se un paio di volte Perin deve distendersi per evitare guai. La Juventus fatica ad inquadrare la porta, ma poco dopo la mezz'ora Thuram si conquista un rigore che Locatelli trasforma mentre i turchi cercano di rallentare il ritmo in tutti i modi.
All'inizio della ripresa la squadra di Spalletti resta in dieci per l'espulsione di Kelly. La partita sembra finita invece la Juventus non molla e quando mancano venti minuti alla fine trova il 2-0 con Gatti. Yildiz centra il palo e Thuram spreca, ma il solito McKennie di testa segna il goal che manda la sfida ai supplementari.
Zhegrova ha subito la grande occasione ma spara incredibilmente fuori con la porta spalancata e proprio allo scadere del primo tempo Osimhen gela lo 'Stadium'.