Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
Locatelli JuventusGetty Images
Lelio Donato

Juventus-Galatasaray 3-2 dts, pagelle e tabellino: Gatti e McKennie lottano, Zhegrova spreca, David non si vede, Osimhen letale

I bianconeri portano la sfida ai supplementari nonostante l'espulsione di Kelly all'inizio del secondo tempo. Osimhen firma il goal qualificazione del Galatasaray: allo 'Stadium' finisce 3-2, Juventus fuori dalla Champions.

Pubblicità

Impresa sfiorata per la Juventus che porta la sfida contro il Galatasaray ai supplementari ma il 3-2 finale non basta, agli ottavi di Champions League vanno i turchi grazie al 5-2 dell'andata.

I bianconeri partono bene anche se un paio di volte Perin deve distendersi per evitare guai. La Juventus fatica ad inquadrare la porta, ma poco dopo la mezz'ora Thuram si conquista un rigore che Locatelli trasforma mentre i turchi cercano di rallentare il ritmo in tutti i modi.

All'inizio della ripresa la squadra di Spalletti resta in dieci per l'espulsione di Kelly. La partita sembra finita invece la Juventus non molla e quando mancano venti minuti alla fine trova il 2-0 con Gatti. Yildiz centra il palo e Thuram spreca, ma il solito McKennie di testa segna il goal che manda la sfida ai supplementari.

Zhegrova ha subito la grande occasione ma spara incredibilmente fuori con la porta spalancata e proprio allo scadere del primo tempo Osimhen gela lo 'Stadium'. 

  • PAGELLE JUVENTUS

    Gatti (7) decisivo in entrambe le aree di rigore, McKennie (7) solito tuttofare, Thuram (6.5) tra i migliori, grave errore di Zhegrova (4.5), Adzic (5) perde un pallone sanguinoso, Yildiz (6) non al meglio, David (5.5) impalpabile.

    JUVENTUS (4-3-3): Perin 6; Kalulu 7 (109' Openda sv), Gatti 7, Kelly 5.5, McKennie 7; Thuram 6.5 (78' Adzic 5), Locatelli 6.5 (109' Kostic sv), Koopmeiners 6.5; Conceiçao 5.5 (67' Zhegrova 4.5), David 5.5 (67' Boga 6), Yildiz 6 (102' Miretti 5.5). All. Spalletti

    • Pubblicità

  • PAGELLE GALATASARAY

    Osimhen (6.5) non spreca l'unica occasione, Cakir (6.5) tra i migliori, Lemina (5.5) e Torreira (5.5) soffrono, Lang (5.5) non si accende, Icardi (6) entra bene.

    GALATASARAY (4-2-3-1): Cakir 6.5; Sallai 5.5 (59' Boey 5.5), Sanchez 5.5, Bardakci 5.5, Jakobs 6 (87' Icardi 6); Lemina 5.5 (87' Elmali 6), Torreira 5.5 (102' Singo 6); Yilmaz 6.5, Sara 6 (71' Gundogan 6), Lang 5.5 (59' Sanè 5.5); Osimhen 6.5. All. Okan Buruk

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • TABELLINO JUVENTUS-GALATASARAY

    JUVENTUS-GALATASARAY 3-2 dts

    Marcatori: 37' rig. Locatelli, 70' Gatti, 82' McKennie (J), 105' Osimhen, 119' Yilmaz (G)

    JUVENTUS (4-3-3): Perin 6; Kalulu 7 (109' Openda sv), Gatti 7, Kelly 5.5, McKennie 7; Thuram 6.5 (78' Adzic 5), Locatelli 6.5 (109' Kostic sv), Koopmeiners 6.5; Conceiçao 5.5 (67' Zhegrova 4.5), David 5.5 (67' Boga 6), Yildiz 6 (102' Miretti 5.5). All. Spalletti

    GALATASARAY (4-2-3-1): Cakir 6.5; Sallai 5.5 (59' Boey 5.5), Sanchez 5.5, Bardakci 5.5, Jakobs 6 (87' Icardi 6); Lemina 5.5 (87' Elmali 6), Torreira 5.5 (102' Singo 6); Yilmaz 6.5, Sara 6 (71' Gundogan 6), Lang 5.5 (59' Sanè 5.5); Osimhen 6.5. All. Okan Buruk

    Arbitro: Pinheiro (Por)
    Ammoniti: Osimhen (G), Kelly, Yildiz (J), Sallai, Sara (G), Cakir (G)

    Espulsi: Kelly al 48'

    Note: Pinsoglio (J) ammonito non dal campo

Superlig
Galatasaray crest
Galatasaray
GAL
Alanyaspor crest
Alanyaspor
ALS
Serie A
Roma crest
Roma
ROM
Juventus crest
Juventus
JUV
0