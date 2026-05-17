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Rrahmani McTominay Pisa Napoli 17052026Getty Images
Claudio D'Amato

Pisa-Napoli 0-3, pagelle e tabellino: McTominay, Rrahmani e Hojlund blindano la Champions, Stojilkovic disastroso, male Buongiorno, Semper sbaglia sui goal

Serie A
Pisa vs Napoli
Pisa
Napoli

Il Napoli archivia la pratica Pisa e mette le mani sulla qualificazione Champions con una giornata d'anticipo: sigilli azzurri di McTominay, Rrahmani e Hojlund.

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Il Napoli, con 90' d'anticipo, si prende la Champions.


Il 3-0 di Pisa regala agli azzurri la qualificazione matematica alla prossima edizione del torneo, chiudendo un discorso protrattosi in mezzo a qualche recente passaggio a vuoto di troppo.


La squadra di Conte archivia la pratica nella prima mezz'ora, rimediando ad un approccio blando con l'uno-due McTominay-Rrahmani: lo scozzese (10 goal in campionato, 14 stagionali) ciabatta il piattone su sponda di Hojlund e sblocca Pisa-Napoli baciando il palo, il kosovaro aumenta il vantaggio sovrastando Angori e trovando la complicità di un Semper goffo nel tentare di neutralizzare l'inzuccata del 13, facendo finire la sfera oltre alla linea di porta.


Meret - titolare dopo 9 panchine - si supera su una girata di Moreo in avvio di ripresa, nella quale trova spazio anche il rientrante De Bruyne. I toscani, passivi e mai concretamente in partita, consentono ai partenopei di gestire in total relax partita e discorso Champions, su cui il punto lo mette il triplice fischio di Fourneau. Prima, però, c'è il tempo per il tris di Hojlund (tap-in su assist di Mazzocchi) al 92'.

La mission del Napoli, tra infortuni e blackout, è compiuta.

  • PAGELLE PISA

    Domenica disastrosa per un macchinoso e sterile Stojilkovic (4,5), Semper (5) compie una gran parata su Elmas ma ha colpe sui goal di McTominay e Rrahmani, Hojholt (5) in regia non accende mai la luce. Leris ed Angori in affanno sulle fasce e nelle letture difensive (5,5 e 5), Caracciolo (6) e Moreo (6) onorano la causa con orgoglio.


    VOTI PISA (3-5-2): Semper 5; Calabresi 6 (70' Tourè 6), Caracciolo 6, Canestrelli 6; Leris 5,5 (70' Cuadrado 6), Aebischer 5,5, Hojholt 5, Akinsanmiro 5,5 (61' Piccinini 6), Angori 5; Moreo 6 (70' Vural 6), Stojilkovic 4,5 (60' Meister 5,5). All. Hiljemark.



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  • PAGELLE NAPOLI

    McTominay apre le danze (7), Rrahmani (7) fa bis, Buongiorno (5) nel primo tempo la combina grossa ciccando una chiusura su Stojilkovic ma per sua fortuna viene graziato dalla segnalazione di offside. Meret (6,5) reattivo, Elmas ed Alisson Santos con verve (6,5 ad entrambi), solito contributo prezioso - con assist valso lo 0-1 e rete dello 0-3 - di Hojlund (7). Per De Bruyne (6,5) circa mezz'ora in cui propizia il tris del danese su passaggio di Mazzocchi (6,5).


    VOTI NAPOLI (3-4-2-1): Meret 6,5; Beukema 6, Rrahmani 7, Buongiorno 5 (59' Olivera 6); Di Lorenzo 6 (88' Mazzocchi 6,5), Lobotka 6,5, McTominay 7, Spinazzola 6 (79' Gutierrez sv); Elmas 6,5 (59' De Bruyne 6,5), Alisson Santos 6,5 (80' Vergara sv); Hojlund 7. All. Conte.



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  • TABELLINO PISA-NAPOLI

    PISA-NAPOLI 0-3


    Marcatori: 21' McTominay, 27' Rrahmani, 92' Hojlund


    PISA (3-5-2): Semper 5; Calabresi 6 (70' Tourè 6), Caracciolo 6, Canestrelli 6; Leris 5,5 (70' Cuadrado 6), Aebischer 5,5, Hojholt 5, Akinsanmiro 5,5 (61' Piccinini 6), Angori 5; Moreo 6 (70' Vural 6), Stojilkovic 4,5 (60' Meister 5,5). All. Hiljemark.

    NAPOLI (3-4-2-1): Meret 6,5; Beukema 6, Rrahmani 7, Buongiorno 5 (59' Olivera 6); Di Lorenzo 6 (88' Mazzocchi 6,5), Lobotka 6,5, McTominay 7, Spinazzola 6 (79' Gutierrez sv); Elmas 6,5 (59' De Bruyne 6), Alisson Santos 6,5 (80' Vergara sv); Hojlund 7. All. Conte.


    Arbitro: Fourneau

    Ammoniti: Calabresi (P), Elmas (N), Caracciolo (P), Alisson Santos (N)

    Espulsi: nessuno

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