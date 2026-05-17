Pisa-Napoli 0-3, pagelle e tabellino: McTominay, Rrahmani e Hojlund blindano la Champions, Stojilkovic disastroso, male Buongiorno, Semper sbaglia sui goal

Domenica disastrosa per un macchinoso e sterile Stojilkovic (4,5), Semper (5) compie una gran parata su Elmas ma ha colpe sui goal di McTominay e Rrahmani, Hojholt (5) in regia non accende mai la luce. Leris ed Angori in affanno sulle fasce e nelle letture difensive (5,5 e 5), Caracciolo (6) e Moreo (6) onorano la causa con orgoglio.





VOTI PISA (3-5-2): Semper 5; Calabresi 6 (70' Tourè 6), Caracciolo 6, Canestrelli 6; Leris 5,5 (70' Cuadrado 6), Aebischer 5,5, Hojholt 5, Akinsanmiro 5,5 (61' Piccinini 6), Angori 5; Moreo 6 (70' Vural 6), Stojilkovic 4,5 (60' Meister 5,5). All. Hiljemark.







