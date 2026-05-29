Per il Newcastle: un cambio di rotta netto. La scorsa estate il club ha lottato per trattenere Alexander Isak, poi lo ha lasciato andare al Liverpool con troppo ritardo. Meglio sarebbe stato cederlo subito, appena chiesta la cessione, per evitare tensioni a Eddie Howe e alla squadra. Così, per evitare nuovi malumori, ha ceduto anche Gordon incassando una cifra record. L’attaccante è bravo e versatile, ma non ha mai dimostrato di valere 69 milioni. Ora il Newcastle deve investire bene questi soldi: ha già sperperato quanto ricavato da Isak e, senza Champions, convincere i top player sarà difficile. I Magpies non possono più offrire la Champions League, e il loro 12° posto in Premier, sommato alla voglia di Gordon di seguire Isak, mostra che il club non è più una minaccia per l’élite inglese sotto proprietari sauditi sempre più distanti. Voto: B-

Per il Barcellona: un segnale preoccupante. I blaugrana, alle prese da tempo con i limiti finanziari della Liga, appena sistemato il bilancio spendono subito 80 milioni per Gordon: un cattivo segno. L’inglese è versatile e utile in tutti i ruoli d’attacco, e pressa come una macchina, cosa che non si può dire di Marcus Rashford. È comprensibile che Hansi Flick abbia dato il via libera all’operazione. Tuttavia, è innegabile che il Barcellona abbia pagato troppo. È vero che un buon Mondiale potrebbe giustificare in parte la cifra, e che l’attaccante ha segnato 10 gol in Champions quest’anno, ma sei reti sono arrivate contro Qarabag e Union Saint-Gilloise, metà su rigore. Negli ultimi 60 match di Premier ha segnato solo 12 goal, media più realistica per i tifosi blaugrana. Pur offrendo a Flick un’ala adatta e costando meno di Rashford, l’acquisto sembra eccessivo: il Barça sembra aver ritrovato più soldi che buon senso. Voto: C+

Per Gordon: il trasferimento dei sogni. Nonostante prestazioni altalenanti in Premier negli ultimi due anni, l’attaccante ha finalmente raggiunto un grande club. Aveva confessato di essere tentato dal Liverpool, squadra della sua città, e in un primo momento sembrava diretto al Bayern Monaco. I bavaresi hanno esitato per il costo, e qui sta la sfida di Gordon: dovrà conquistarsi il posto, perché il Barcellona non ha speso 80 milioni per un giocatore di secondo piano. Gordon dovrà conquistarsi un posto da titolare in un attacco stellare, e non sarà facile: basta chiedere a Rashford, esubero nonostante 28 gol+assist all’esordio. Ma il 25enne stenta a credere alla sua fortuna: lascerà Anthony Elanga per giocare accanto a Lamine Yamal. Voto: A

Mark Doyle