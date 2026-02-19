Goal.com
FBL-ITA-SERIEA-MILAN-COMOAFP
Andrea Ajello

Perché Fabregas non è stato squalificato per la trattenuta su Saelemaekers in Milan-Como: può scattare la prova tv?

Fabregas al centro delle polemiche per il gesto in Milan-Como: nessun provvedimento per l'allenatore spagnolo, la spiegazione.

Un punto a testa ma molte polemiche tra Milan e Como nel match andato in scena a San Siro. In particolare protagonista di un episodio spiacevole è stato Cesc Fabregas.

L'allenatore del Como ha trattenuto Alexis Saelemaekers che era uscito dal campo durante una fase di gioco, impedendo al milanista di rincorrere l'avversario. Gesto che ha causato la reazione della panchina rossonera e di Massimiliano Allegri, che è stato espulso successivamente.

Sono arrivate le sanzioni del giudice sportivo, nessuna squalifica per Fabregas mentre per Allegri una giornata. 

  • L'EPISODIO FABREGAS-SAELEMAEKERS

    A circa 10 minuti dalla fine, sul risultato di 1-1, il Como riparte a campo aperto; Saelemaekers tenta di rincorrere gli avversari per recuperare il pallone e per farlo esce leggermente dal campo. 

    Qui interviene Fabregas che trattiene lievemente il giocatore bloccandolo. Un comportamento che non si vede spesso in un campo di calcio, soprattutto a questo livello, ma che l'arbitro non ha visto. 

    Sul campo infatti non è stato sanzionato l'allenatore del Como, a differenza di Allegri, che vedendo quanto successo ha reagito ed è stato espulso. 

  • PERCHÈ NON È STATO SQUALIFICATO FABREGAS

    Non solo non c'è stata la sanzione in diretta da parte del direttore di gara, che era Mariani, ma anche dal giudice sportivo non sono arrivati provvedimenti per Fabregas. 

    Il motivo è che l'arbitro non essendosi accorto di quanto successo, né evidentemente gli assistenti o il quarto uomo, nel proprio referto che ha mandato al giudice sportivo non ha segnalato l'accaduto.

  • IL REGOLAMENTO PER LA PROVA TV: QUANDO SI PUÒ USARE

     In quali casi può essere adottata la prova tv? Come spiegato nell'articolo 61 del Codice di giustizia sportiva: "Gli organi di giustizia sportiva hanno facoltà di utilizzare, quale mezzo di prova, al solo fine della irrogazione di sanzioni disciplinari nei confronti di tesserati, anche riprese televisive o altri filmati che offrano piena garanzia tecnica e documentale, qualora dimostrino che i documenti ufficiali indicano quale ammonito, espulso o allontanato un soggetto diverso dall’autore dell’infrazione. Per le gare della Lega di Serie A e della Lega di Serie B, limitatamente ai fatti di condotta violenta o gravemente antisportiva o concernenti l’uso di espressione blasfema non visti dall’arbitro o dal VAR, con la conseguenza che l'arbitro non ha potuto prendere decisioni al riguardo, il Procuratore federale fa pervenire al Giudice sportivo nazionale riservata segnalazione entro le ore 16:00 del giorno feriale successivo a quello della gara".

  • PROVA TV PER FABREGAS?

    Ma quindi il caso di Fabregas rientra tra gli episodi che possono portare all'utilizzo della prova tv? 

    La risposta è no perché come viene specificato nell'articolo 61, Costituiscono condotte gravemente antisportive ai fini della presente disposizione i seguenti comportamenti:

    •  la evidente simulazione da cui scaturisce l’assegnazione del calcio di rigore a favore della squadra del calciatore che ha simulato;
    • la evidente simulazione che determina la espulsione diretta del calciatore avversario;
    • la realizzazione di una rete colpendo volontariamente il pallone con la mano;
    • l’impedire la realizzazione di una rete colpendo volontariamente il pallone con la mano.
