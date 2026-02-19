Perché Fabregas non è stato squalificato per la trattenuta su Saelemaekers in Milan-Como: può scattare la prova tv?

Un punto a testa ma molte polemiche tra Milan e Como nel match andato in scena a San Siro. In particolare protagonista di un episodio spiacevole è stato Cesc Fabregas.

L'allenatore del Como ha trattenuto Alexis Saelemaekers che era uscito dal campo durante una fase di gioco, impedendo al milanista di rincorrere l'avversario. Gesto che ha causato la reazione della panchina rossonera e di Massimiliano Allegri, che è stato espulso successivamente.

Sono arrivate le sanzioni del giudice sportivo, nessuna squalifica per Fabregas mentre per Allegri una giornata.