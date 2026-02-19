Le decisioni del Giudice Sportivo dopo Milan-Como: Allegri squalificato, nessuna sanzione per Fabregas

Nonostante le parole apparentemente distensive di Fabregas, Allegri e lo spagnolo hanno dato vita a nuove scintille nei corridoi dello stadio dopo la gara. Con l'allenatore del Milan che avrebbe perso la testa, insultando il collega.

"Sei un c****, sei un bambino che ha appena iniziato a fare l’allenatore”, gli avrebbe detto. Il tutto prima di tornare sull'argomento anche in conferenza stampa: "Quando si sta in campo bisogna essere rispettosi verso l'arbitro e verso le squadre. C'è stato uno scambio tra allenatori".