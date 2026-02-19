Le decisioni del Giudice Sportivo dopo Milan-Como: Allegri squalificato, nessuna sanzione per Fabregas

Alla fine ha pagato solo Massimiliano Allegri per quel che è accaduto nel concitato finale di Milan-Como, gara terminata 1-1 a San Siro: non Cesc Fabregas, un altro dei protagonisti dell'episodio incriminato.
L'allenatore rossonero è stato sanzionato con una giornata di squalifica dal Giudice Sportivo, che ha emesso il classico comunicato poche ore dopo il recupero andato in scena al Meazza. Nessuno stop invece per il suo collega dei lariani.
Squalificati per una giornata anche Diego Perez e Davide Cattaneo, rispettivamente assistente di Fabregas e Team Manager del Como.