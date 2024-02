Perché De Zerbi non sarà in panchina per Tottenham-Brighton? Assente per un intervento ai denti

Il tecnico assente a causa di un'operazione odontoiatrica: al suo posto Andrea Maldera, ex Milan e Ucraina con Shevchenko e ora vice di De Zerbi.

Il Brighton si prepara ad affrontare al Tottenham Hotspurs Stadium di Londra gli Spurs di Ange Postecoglou nella sfida valida per la 24ª giornata di Premier League.

Dopo il poker al Crystal Palace, i ‘Seagulls’ vanno a caccia della seconda vittoria consecutiva per tentare l’assalto al sesto posto occupato dal Manchester United.

Maupay e compagni dovranno fare i conti con l’assenza del loro allenatore Roberto De Zerbi.



Il tecnico italiano non sarà in panchina in occasione del match a causa di intervento odontoiatrico che lo costringerà ad assistere da casa alla sfida contro il Tottenham, un match che mette in palio punti preziosi per la corsa ad un posto in Europa nella prossima stagione.