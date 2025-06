Perché Calafiori non è stato convocato dall'Italia: infortunio o scelta tecnica di Spalletti, la motivazione

Il mancino dell'Arsenal non è stato inserito nel gruppo neppure dopo il forfait di Buongiorno: il motivo della sua assenza contro Norvegia e Moldavia.

Riccardo Calafiori non è stato inserito dal ct Luciano Spalletti nell'elenco dei convocati per le partite contro Norvegia e Moldavia, in programma il 6 e 9 giugno. E non è stato convocato neppure dopo il forfait del collega Buongiorno.

Il centrale del Napoli ha lasciato il ritiro dell'Italia domenica, per recuperare pienamente dall'infortunio rimediato a fine aprile contro il Torino. Ma al suo posto il commissario tecnico ha scelto di chiamare il viola Luca Ranieri, alla prima convocazione con la Nazionale maggiore.

Perché Calafiori non è stato convocato da Ranieri? Il centrale dell'Arsenal è ancora infortunato o si tratta di una scelta tecnica da parte di Spalletti? La motivazione.