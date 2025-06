Buongiorno lascia il ritiro dell'Italia: convocato Ranieri, alla prima chiamata azzurra

Italia vs Moldavia

Il centrale del Napoli non ha ancora recuperato dall'infortunio ed è stato rimandato a casa da Spalletti: al suo posto ecco il mancino viola.

Alessandro Buongiorno, alla fine, è costretto ad alzare bandiera bianca. Il centrale del Napoli, inizialmente convocato da Luciano Spalletti per le due partite dell'Italia in programma nei prossimi giorni, è stato rimandato a casa.

Buongiorno ha lasciato il ritiro di Coverciano, a poche ore dal raduno di sabato, e dunque non potrà scendere in campo nelle gare di qualificazione ai prossimi Mondiali: quelle che vedranno l'Italia sfidare in sequenza la Norvegia e poi la Moldavia.

Al posto di Buongiorno, ecco una new entry nel gruppone azzurro: Luca Ranieri, alla prima convocazione con la Nazionale maggiore dopo aver indossato la maglia azzurra nelle selezioni giovanili.