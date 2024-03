Osimhen gioca Inter-Napoli? Affaticamento muscolare e lavoro personalizzato

L'attaccante nigeriano si è allenato a parte a causa di un affaticamento muscolare accusato nel finale di gara a Barcellona: a rischio per l'Inter.

Victor Osimhen rischia di saltare la super sfida della 29ª giornata di Serie A tra Inter e Napoli.

Attraverso una nota ufficiale, il club di De Laurentiis ha annunciato che il calciatore nigeriano non si è allenato con il resto della squadra a Castel Volturno, agli ordini del tecnico Francesco Calzona.

Il motivo è legato ad un affaticamento muscolare accusato nel finale della partita di Champions League contro il Barcellona, ritorno dei quarti di finale, persa dagli azzurri.

L'articolo prosegue qui sotto

Il calciatore è al momento in forte dubbio per il match di San Siro, una sfida in cui le due squadre vorranno riscattarsi dopo le eliminazioni europee.