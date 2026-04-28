Oper VAR, giusto il rigore per il Torino contro l'Inter: "Braccio fuori sagoma e chiaramente punibile"

Come di consueto, nel corso di Open VAR, sono stati resi noti i colloqui tra l'arbitro, appunto Mariani, e gli addetti al VAR che in questo caso erano Mazzoleni e Paganessi.

Subito dopo il tocco di Carlos Augusto, il direttore di gara ha detto "Niente", ma qualche istante dopo è stato richiamato dagli uomini in sala VAR: "Prendi tempo Mauri".

"E' rigore. Te la faccio vedere anche dalla superslomo.

Braccio alto, sopra l'altezza del braccio.

Questa no, questa no, aspetta un attimo Mauri. Quella di prima devi far vedere, questa no.

E' rigore perché il braccio è alto, è fuori sagoma.

Mauri aspetta un attimo. Devo guardare l'APP perché devo farti vedere una cosa.

Mauri ti consigliano un OFR per un possibile rigore a favore del Toro".

Mariani ha dunque deciso di andare a rivedere l'azione al monitor.

"Ok, mandami la dinamica.

Per me questo qua è in dinamica.

Ce l'ha davanti, è molto ravvicinata.

Me la mandi da un'altra prospettiva per favore?

No per me no, è in dinamica".

Solo dopo aver rivisto l'azione da un'ulteriore angolazione, l'arbitro ha dunque deciso di assegnare il calcio di rigore.

"No, questo è rigore, sono d'accordo.

Ha il braccio alto, è quello destro. Sono d'accordo.

Il 30 ha il braccio in posizione innaturale".