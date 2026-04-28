Oper VAR, giusto il rigore per il Torino contro l'Inter: "Braccio fuori sagoma e chiaramente punibile"

All'Inter non è bastato, nel trentaquattresimo turno di campionato, portarsi sul 2-0 sul campo del Torino, per riuscire a portare a casa l'intera posta.
La compagine nerazzurra è stata fermata su un 2-2 che comunque non rende più in salita la strada che conduce a quel ventunesimo Scudetto della sua storia, per il quale ormai si attende solo la certezza matematica.
I granata, dopo aver accorciato le distanze con Simeone al 70', hanno pareggiato al 79' con Vlasic che ha trasformato un calcio di rigore assegnato par un fallo di mano di Carlos Augusto dopo un colpo di testa di Duvan Zapata.
Una massima punizione inizialmente non ravvisata dal direttore di gara Mariani, che poi è tornato sui suoi passi dopo un intervento della sala VAR e di un on field review.
Un episodio questo che è stato analizzato nel corso di Open VAR su DAZN: in studio Federica Zille ed il nuovo designatore arbitrale ad interim Dino Tommasi