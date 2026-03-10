Open VAR su Milan-Inter, Tonolini: “Corretta la decisione sul tocco di braccio di Ricci”

Mauro Tonolini ha dunque commentato la decisione dell’arbitro Doveri in occasione del tocco di mano di Ricci.

“Episodio valutato correttamente in campo da Doveri. Ci ha un po’ sorpreso quello che abbiamo letto riguardo ai dubbi su questa situazione, noi dubbi non ne abbiamo.

Il braccio rimane in sagoma e c’è addirittura il movimento a toglierlo di Ricci.

Se il pallone non fosse finito sul braccio, sarebbe andato sul petto, quindi ripeto è un intervento in sagoma.

Sono questi episodi che è meglio valutare in dinamica, al rallentatore si rischiano di cogliere dei micro movimenti che possono creare dubbi che, a nostro avvisto, non ci sono.

Il movimento di Ricci è assolutamente naturale e congruo, non cerca di aumentare lo spazio”.