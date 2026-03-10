Open VAR su Milan-Inter, Tonolini: “Corretta la decisione sul tocco di braccio di Ricci”

Si è chiusa la ventottesima giornata di Serie A e non sono mancati gli episodi arbitrali che hanno fatto discutere in questi giorni.
A partire ovviamente da quanto successo nel finale di Milan-Inter; dal tocco con il braccio di Samuele Ricci in pieno recupero, che non ha portato al rigore a favore dei nerazzurri.
Tra gli episodi analizzati a Open Var su DAZN dal componente della commissione arbitrale Mauro Tonolini, anche il possibile rigore per la Roma con il Genoa, su cui Gian Piero Gasperini ha protestato molto.