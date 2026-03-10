Goal.com
Leonardo Gualano

Open VAR su Milan-Inter, Tonolini: “Corretta la decisione sul tocco di braccio di Ricci”

L'analisi del discusso episodio nel finale di Milan-Inter: il tocco con il braccio di Ricci in area di rigore giudicato non punibile da Doveri e VAR.

Si è chiusa la ventottesima giornata di Serie A e non sono mancati gli episodi arbitrali che hanno fatto discutere in questi giorni.

A partire ovviamente da quanto successo nel finale di Milan-Inter; dal tocco con il braccio di Samuele Ricci in pieno recupero, che non ha portato al rigore a favore dei nerazzurri. 

Tra gli episodi analizzati a Open Var su DAZN dal componente della commissione arbitrale Mauro Tonolini, anche il possibile rigore per la Roma con il Genoa, su cui Gian Piero Gasperini ha protestato molto. 

  • “PETTO, NIENTE, TUTTO NATURALE”

    Nell’analizzare l’episodio, è stato fatto ascoltare il dialogo tra il direttore di gara Doveri e gli uomini in sala VAR.

    Doveri, dopo il tocco di Ricci, ha subito parlato di un movimento naturale del braccio di Ricci.

    “Petto, niente, niente, niente, tutto naturale”.

    Il tocco di Ricci è stato comunque analizzato in sala VAR.

    “Sì, certo, va bene, vai fammelo rivedere comunque.

    Check completato! Mai, mai. Prova a togliere tutto, dai. Assolutamente, tra l’altro nel corpo, quindi non fa nulla”.

  • “EPISODIO VALUTATO CORRETTAMENTE”

    Mauro Tonolini ha dunque commentato la decisione dell’arbitro Doveri in occasione del tocco di mano di Ricci.

    “Episodio valutato correttamente in campo da Doveri. Ci ha un po’ sorpreso quello che abbiamo letto riguardo ai dubbi su questa situazione, noi dubbi non ne abbiamo.

    Il braccio rimane in sagoma e c’è addirittura il movimento a toglierlo di Ricci.

    Se il pallone non fosse finito sul braccio, sarebbe andato sul petto, quindi ripeto è un intervento in sagoma. 

    Sono questi episodi che è meglio valutare in dinamica, al rallentatore si rischiano di cogliere dei micro movimenti che possono creare dubbi che, a nostro avvisto, non ci sono.

    Il movimento di Ricci è assolutamente naturale e congruo, non cerca di aumentare lo spazio”.

  • “PUNIBILE IN MALINOVSKYI IN GENOA-ROMA”

    Tra gli episodi che sono stati analizzati anche il tocco di mano di Malinovskyi per il quale la Roma ha chiesto un calcio di rigore contro il Genoa.

    “Questo è un tocco punibile. Il tutto nasce da un calcio d’angolo, Colombo non riesce a recuperare la posizione e valuta come non punibile il tocco non avendo una vista frontale.

    In realtà il fatto che non ci sia una deviazione non è un’attenuante. Il braccio sinistro è platealmente alto e punibile e in realtà lo è anche il destro. 

    Malinovskyi va in opposizione al tiro con il braccio fuori sagoma, quindi per noi è punibile”. 

