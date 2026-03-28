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Carlos Augusto InterGetty Images
Vittorio Rotondaro

Non solo Bastoni: anche Carlos Augusto è in bilico, il rinnovo con l'Inter è bloccato

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C. Augusto

L'Inter ha proposto il rinnovo a Carlos Augusto che prende tempo: il brasiliano è al centro di voci di mercato che riguardano anche il collega di reparto Bastoni.

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Potrebbe cambiare decisamente volto la retroguardia dell'Inter per quanto riguarda la stagione 2026/27: tra addii certi e altri possibili, la retroguardia nerazzurra rischia di avere dei connotati molto diversi rispetto a quelli attuali.

In questi giorni si sta parlando molto dell'eventualità della partenza di Alessandro Bastoni, obiettivo di mercato concreto del Barcellona: l'ex Atalanta potrebbe però non essere l'unico a fare le valigie.

Anche il futuro di Carlos Augusto è quanto mai in bilico: in corso le trattative per un rinnovo che, al momento, è da considerarsi bloccato.

  • LA PROPOSTA DELL'INTER

    Dal canto suo, l'Inter ha già presentato un'offerta di rinnovo a Carlos Augusto: come riportato da 'Fcinter1908', al difensore brasiliano è stato proposto un nuovo contratto da 3,2 milioni più bonus a stagione.

    L'ex Monza non ha ancora dato il suo via libera, attratto dalla possibilità di sposare un altro progetto sportivo che lo vedrebbe maggiormente coinvolto grazie a un ruolo più centrale all'interno dell'undici titolare.

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  • LE PRETENDENTI DI CARLOS AUGUSTO

    Carlos Augusto, insomma, continua a prendere tempo, forte degli interessamenti arrivati da più di una società tra Serie A e altri campionati esteri.

    Come riferito da Matteo Moretto, infatti, sul brasiliano ci sono due club italiani, uno spagnolo e uno di Premier League: tanta carne al fuoco che rischia di rivelarsi un intralcio per l'Inter.

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  • IL BARCELLONA FA SUL SERIO PER BASTONI

    In questi giorni si sta parlando tanto anche del forte interesse del Barcellona per Bastoni, il cui entourage è stato contattato dal club blaugrana per chiedere informazioni in merito alle richieste d'ingaggio.

    L'Inter potrebbe prendere in considerazione un'offerta per il suo gioiello soltanto se questa dovesse essere irrinunciabile e difficilmente accetterebbe l'inserimento di una contropartita tecnica (Gerard Martin?) all'interno dell'affare.

  • INTER CON UN BUCO IN DIFESA?

    Curiosamente, nelle gerarchie interne di Chivu, Carlos Augusto è il vice Bastoni in qualità di braccetto mancino della difesa a tre: in caso di doppio addio, l'Inter si ritroverebbe così scoperta in quella zona di campo.

    Il prosieguo dell'avventura in nerazzurro del brasiliano potrebbe non essere così scontato anche qualora venisse ceduto per primo il collega di reparto: la sensazione è che l'Inter abbia in mente un altro profilo a cui consegnare l'eredità di Bastoni, magari quel Solet ormai consacratosi con la maglia dell'Udinese.

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