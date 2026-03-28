Non solo Bastoni: anche Carlos Augusto è in bilico, il rinnovo con l'Inter è bloccato

Potrebbe cambiare decisamente volto la retroguardia dell'Inter per quanto riguarda la stagione 2026/27: tra addii certi e altri possibili, la retroguardia nerazzurra rischia di avere dei connotati molto diversi rispetto a quelli attuali.
In questi giorni si sta parlando molto dell'eventualità della partenza di Alessandro Bastoni, obiettivo di mercato concreto del Barcellona: l'ex Atalanta potrebbe però non essere l'unico a fare le valigie.
Anche il futuro di Carlos Augusto è quanto mai in bilico: in corso le trattative per un rinnovo che, al momento, è da considerarsi bloccato.