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Bastoni Lecce Inter Serie AGetty Images
Leonardo Gualano

Il Barcellona fa sul serio per Bastoni: avviati i contatti con l'entourage del difensore dell'Inter

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Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, è concreto l'interesse del Barcellona per Bastoni: la posizione dell'Inter.

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Un presente da protagonista con l'Inter e con la Nazionale Azzurra ed un futuro non troppo lontano che potrebbe vederlo al centro di una delle operazioni più clamorose della prossima sessione estiva di calciomercato.

Nelle ultime settimane, si è parlato con sempre maggiore insistenza di un Alessandro Bastoni nel mirino del Barcellona.

Il club blaugrana ha individuato proprio nel centrale nerazzurro uno dei rinforzi da regalarsi per far compiere al suo reparto difensivo un ulteriore salto di qualità e, secondo quanto riportato da Fabrizio Romano sul suo canale YouTube, da questo punto di vista alcuni colloqui sono già stati avviati.

  • FC Internazionale v US Lecce - Serie AGetty Images Sport

    TRATTATIVA AVVIATA CON IL GIOCATORE

    Il Barcellona non ha solo messo Alessandro Bastoni nel proprio mirino, ma si è anzi spinto oltre avviando i primi contatti.


    Lo ha fatto con l'entourage del giocatore, con il quali si sono già toccati argomenti come richieste economiche e proposte d'ingaggio.

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  • UN INTERESSE CONCRETO

    Quello del Barcellona non è dunque un interesse prettamente mediatico, ma si tratta viceversa di un qualcosa di molto concreto.


    L'entourage di Bastoni è sempre stato a conoscenza di tale situazione, ma resta da vedere se si riuscirà a trovare una giusta soluzione l'Inter.

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  • Gerard MartinGetty Images

    LE VOCI SU GERARD MARTIN

    Nelle ultime settimane, in Spagna si è molto parlato della possibilità che il Barcellona possa inserire nella trattativa una contropartita tecnica.


    In particolare si è parlato di Gerard Martin che, come Bastoni, è un difensore mancino. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, il club blaugrana non vorrebbe però in realtà cedere il giocatore ed anzi la volontà è quella di rinnovare il suo contratto.

  • LA POSIZIONE DELL'INTER

    L'Inter potrebbe prendere in considerazione la cessione di Alessandro Bastoni solo a fronte di un'offerta molto importante.


    La valutazione che fa del cartellino del difensore è molto alta e, non solo, la cifra non sarebbe trattabile, ma difficilmente deciderebbe di inserire nell'operazione una contropartita tecnica.

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