Il Barcellona fa sul serio per Bastoni: avviati i contatti con l'entourage del difensore dell'Inter

Un presente da protagonista con l'Inter e con la Nazionale Azzurra ed un futuro non troppo lontano che potrebbe vederlo al centro di una delle operazioni più clamorose della prossima sessione estiva di calciomercato.

Nelle ultime settimane, si è parlato con sempre maggiore insistenza di un Alessandro Bastoni nel mirino del Barcellona.

Il club blaugrana ha individuato proprio nel centrale nerazzurro uno dei rinforzi da regalarsi per far compiere al suo reparto difensivo un ulteriore salto di qualità e, secondo quanto riportato da Fabrizio Romano sul suo canale YouTube, da questo punto di vista alcuni colloqui sono già stati avviati.