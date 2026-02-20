Goal.com
NeymarGetty Images
Leonardo Gualano

Neymar non esclude nessuno scenario: “Potrei anche decidere di ritirarmi a dicembre”

Neymar tiene aperta ogni ipotesi riguardo il suo futuro: “Non so cosa mi riserverò, vivo giorno per giorno e ascolterò il mio cuore”.

Quella di Neymar è certamente stata una carriera caratterizzata da diversi infortuni.

Vi ha sempre dovuto fare i conti, ma particolarmente travagliati sono stati soprattutto gli ultimi due anni e mezzo. Nell’ottobre del 2023, infatti, nel corso di una sfida di qualificazione contro l’Uruguay, ha riportato una lesione del legamento crociato anteriore e del menisco, che lo ha costretto prima ad una lunghissima assenza e poi ad un difficile recupero.

Nel gennaio del 2025 ha deciso di ripartire dal suo Santos per rilanciarsi, ma ancora una volta il suo rendimento è stato condizionato da una lunga sequenza di contrattempi fisici.

Il fuoriclasse brasiliano, in un’intervista rilasciata a CazeTV, ha parlato del momento che sta vivendo e non ha escluso la possibilità di un clamoroso ritiro a fine 2026.

  • “POTREI ANCHE RITIRARMI A DICEMBRE”

    “Non so cosa mi riserva il futuro, magari è possibile che a dicembre decida di ritirarmi. Non lo so, vivo un giorno alla volta: dipenderà da cosa mi dirà il mio cuore”.

  • “UN ANNO MOLTO IMPORTANTE”

    “Sto affrontando tutto anno per anno. Questo sarà un anno molto importante per il Santos, ma anche per il Brasile perché ci saranno i Mondiali. Lo sarà anche per me: è una sfida molto grande”.

  • “VOLEVO TORNARE AL 100%”

    “In questa stagione volevo tornare al 100% ed è per questo motivo che sono stato tenuto a riposo per alcune partite. So che molte persone dicono tante cose e non capiscono la realtà quotidiana, ma io devo affrontarla. Il Santos ha studiato un piano eccellente in tal senso. Volevo ovviamente tornare per aiutare la mia squadra, ma alla fine ho preferito riposare per tornare al massimo e senza avvertire il dolore o la paura”.

  • “UN PASSO ALLA VOLTA”

    “Sono riuscito a recuperare bene e sono felice e sollevato di essere tornato un po’ più forte di prima. Ovviamente devo ritrovare il mio ritmo, ma con perseveranza raggiungerò il massimo della condizione. Sto procedendo un passo alla volta. Non so cosa mi riserverà il futuro: sarà il mio istinto a decidere”.

