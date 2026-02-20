Neymar non esclude nessuno scenario: “Potrei anche decidere di ritirarmi a dicembre”

Quella di Neymar è certamente stata una carriera caratterizzata da diversi infortuni.

Vi ha sempre dovuto fare i conti, ma particolarmente travagliati sono stati soprattutto gli ultimi due anni e mezzo. Nell’ottobre del 2023, infatti, nel corso di una sfida di qualificazione contro l’Uruguay, ha riportato una lesione del legamento crociato anteriore e del menisco, che lo ha costretto prima ad una lunghissima assenza e poi ad un difficile recupero.

Nel gennaio del 2025 ha deciso di ripartire dal suo Santos per rilanciarsi, ma ancora una volta il suo rendimento è stato condizionato da una lunga sequenza di contrattempi fisici.

Il fuoriclasse brasiliano, in un’intervista rilasciata a CazeTV, ha parlato del momento che sta vivendo e non ha escluso la possibilità di un clamoroso ritiro a fine 2026.