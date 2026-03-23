Nazionali, l'ombra degli infortuni per Inter, Milan e Napoli: ansia massima, più di 30 convocati

Partiamo dalla capolista, che non ha saputo rispondere alle vittorie di Milan e Napoli e che ora per ovvi motivi sente il fiato sul collo delle inseguitrici. Sono ben 12 i giocatori che hanno risposto alla chiamata delle rispettive rappresentative, 5 dei quali a Coverciano per Italia-Irlanda del Nord.

Nicolò Barella, Alessandro Bastoni, Federico Dimarco, Francesco Pio Esposito, Davide Frattesi partecipano ai playoff di Bergamo e dell'eventuale finale in Galles o in Bosnia, mentre il resto dei convocati giocherà con la propria Nazionale europea in amichevole o in altri spareggi.

Dumfries e De Vrij sono stati scelti dall'Olanda, Calhanoglu dalla Turchia, Akanji dalla Svizzera, Zielinski dalla Polonia, Thuram dalla Francia e Sucic, infine, dalla Croazia.