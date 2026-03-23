Nazionali, l'ombra degli infortuni per Inter, Milan e Napoli: ansia massima, più di 30 convocati

Serie A in pausa, tempo di Nazionale. Tempo decisivo per le squadre europee e partecipanti ai playoff intercontinentali, a caccia di un posto nel Mondiale di giugno. Insieme alle rappresentative in campo per l'obiettivo più importante dell'anno, in questo fine marzo scendono in campo anche le squadre già qualificate a Canada-Messico-USA 2026, seppur in amichevole. Risultato, decine di giocatori provenienti dalla Serie A sono stati convocati in ogni parte del mondo, riportanto le venti squadre del campionato a stringere i denti per la paura di eventuali infortuni.
Con l'arrivo della primavera è giunto anche il momento più importante della stagione, quello in cui si vince lo Scudetto, si guadagna una qualificazione europea, si conquistano i trofei o si mantiene la categoria. Insomma, il periodo in cui la squadra deve essere compatta e con più uomini possibili a disposizione.
Sosta dopo sosta diversi calciatori convocati in Nazionale tornano in Italia con infortuni più o meno gravi con cui i rispettivi club devono fare i conti. Relativamente alla lotta Scudetto, un minimo riaperta dopo i passi falsi dell'Inter, la squadra nerazzurra, il Milan e il Napoli incrociano le dita nella speranza di non sentir squillare il telefono per cattive notizie relative ai propri giocatori.