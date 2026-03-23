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Convocati NazionaliGetty Images
Francesco Schirru

Nazionali, l'ombra degli infortuni per Inter, Milan e Napoli: ansia massima, più di 30 convocati

Chivu, Allegri e Conte in tensione in virtù della lunga lista di giocatori convocati in Nazionale, proprio nel momento più importante dell'intera stagione.

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Serie A in pausa, tempo di Nazionale. Tempo decisivo per le squadre europee e partecipanti ai playoff intercontinentali, a caccia di un posto nel Mondiale di giugno. Insieme alle rappresentative in campo per l'obiettivo più importante dell'anno, in questo fine marzo scendono in campo anche le squadre già qualificate a Canada-Messico-USA 2026, seppur in amichevole. Risultato, decine di giocatori provenienti dalla Serie A sono stati convocati in ogni parte del mondo, riportanto le venti squadre del campionato a stringere i denti per la paura di eventuali infortuni.

Con l'arrivo della primavera è giunto anche il momento più importante della stagione, quello in cui si vince lo Scudetto, si guadagna una qualificazione europea, si conquistano i trofei o si mantiene la categoria. Insomma, il periodo in cui la squadra deve essere compatta e con più uomini possibili a disposizione.

Sosta dopo sosta diversi calciatori convocati in Nazionale tornano in Italia con infortuni più o meno gravi con cui i rispettivi club devono fare i conti. Relativamente alla lotta Scudetto, un minimo riaperta dopo i passi falsi dell'Inter, la squadra nerazzurra, il Milan e il Napoli incrociano le dita nella speranza di non sentir squillare il telefono per cattive notizie relative ai propri giocatori.

  • I CONVOCATI DELL'INTER

    Partiamo dalla capolista, che non ha saputo rispondere alle vittorie di Milan e Napoli e che ora per ovvi motivi sente il fiato sul collo delle inseguitrici. Sono ben 12 i giocatori che hanno risposto alla chiamata delle rispettive rappresentative, 5 dei quali a Coverciano per Italia-Irlanda del Nord.

    Nicolò Barella, Alessandro Bastoni, Federico Dimarco, Francesco Pio Esposito, Davide Frattesi partecipano ai playoff di Bergamo e dell'eventuale finale in Galles o in Bosnia, mentre il resto dei convocati giocherà con la propria Nazionale europea in amichevole o in altri spareggi.

    Dumfries e De Vrij sono stati scelti dall'Olanda, Calhanoglu dalla Turchia, Akanji dalla Svizzera, Zielinski dalla Polonia, Thuram dalla Francia e Sucic, infine, dalla Croazia.

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  • I CONVOCATI DEL MILAN

    Prima inseguitrice dell'Inter, attualmente a -6, anche il Milan ha visto partire 12 giocatori. Tra questi ci sono tre Under, ovvero Odogu, Athekame e Bartesaghi, che giocheranno con la Germania U20, con la Svizzera e l'Italia Under 21.

    Nessun giocatore italiano è presente nella lista di Gattuso per il match contro l'Irlanda del Nord, ma parteciperanno alle sfide di questi giorni i vari De Winter, Saelemaekers, Estupinan, Jashari, Pavlovic, Tomori, Pulisic, Maignan e Rabiot.

    Non sono stati convocati Fofana e Nkunku, mentre Leao è fuori causa infortunio pre-Torino.

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  • I CONVOCATI DEL NAPOLI

    Per un solo giocatore in più, la palma di squadra con più giocatori convocati va al Napoli: 13 calciatori sono stati scelti dai ct europei per questa sosta.

    Si va dai quattro italiani Meret, Buongiorno, Spinazzola, Politano a Hojlund, De Bruyne, Lukaku, Elmas, GIlmour, McTominay, Lobotka e Milinkovic-Savic. Unico extra europeo è Olivera, scelto dall'Uruguay.

    Negli ultimi giorni si è discusso soprattutto relativamente alla chiamata di De Bruyne, scelto per i match amichevoli nonostante il lungo periodo di stop. Il ct Garcia vuole però inserire nuovamente il centrocampista del Napoli in squadra in vista del Mondiale, proprio in virtù dei mesi ai box.