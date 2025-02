Il Napoli ha rallentato: panchina corta, infortuni e l'aspetto mentale, cosa sta bloccando la squadra di Conte

Dopo la Roma anche l'Udinese ferma il Napoli: secondo pareggio consecutivo per la capolista, segnali poco incoraggianti per Conte.

Si può parlare di "problemi" per una squadra che è in testa alla classifica e viaggia a 55 punti dopo 24 partite? Si, ovviamente contestualizzando tutto all'interno di una stagione che fino ad ora è stata ben sopra le aspettative.

Il Napoli dopo una striscia di sette vittorie consecutive ha rallentato nelle ultime due giornate pareggiando all'Olimpico contro la Roma e poi con l'Udinese in casa, sempre per 1-1 e sempre andando in vantaggio.

La squadra di Conte si trova comunque prima e anzi, è riuscita ad allungare sull'Inter ma ha il rammarico di non aver sfruttato a pieno il crollo dei nerazzurri a Firenze. Questa sera Inzaghi può tornare a solo un punto dalla vetta vincendo con la Fiorentina.

Ma quali sono i segnali che possono preoccupare il Napoli? Cosa è emerso dalle ultime due partite.