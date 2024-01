Il Napoli cambia faccia nel mese di gennaio: dalla Supercoppa segnali incoraggianti, in attesa dei nuovi acquisti e del ritorno di Osimhen.

Ngonge, Traoré, Mazzocchi, più Dendoncker e Perez in dirittura d'arrivo (con Popovic in prestito): a gennaio il Napoli sta cambiando pelle per tentare di risalire la classifica e salvare la stagione.

Al momento nona in campionato, la squadra di Mazzarri insegue la zona Champions a "soli" 3 punti di distanza, ma con ben cinque squadre davanti (Fiorentina, Atalanta, Lazio, Bologna e Roma).

Il primo posto, blindato l'anno scorso, dista ben 21 punti: quel Napoli, nonostante i calciatori in rosa, non esiste più. Mazzarri sa bene che oggi deve ricostruire e, quando torneranno anche Osimhen e Anguissa dalla Coppa d'Africa (i due si affronteranno sabato agli ottavi: uno dei due sarà in Italia già domenica), si inizierà davvero a fare sul serio.