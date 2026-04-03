Napoli-Milan, Leao c'è: recuperato, giocherà il big match di Pasquetta

Leao giocherà Napoli-Milan. L'attaccante rossonero, infatti, ha recuperato dall'infortunio che lo ha tenuto ai box nell'ultimo turno di campionato e potrà prendere parte alla sfida di Pasquetta tra le due inseguitrici dell'Inter, decise a vincere lo scontro diretto per rimanere incollati ai nerazzurri, di scena domenica a San Siro contro la Roma.

Ritorno importante dunque per Allegri, con Leao che ha svolto in gruppo la seduta di venerdì, a soli tre giorni dalla partita del Maradona contro un Napoli attualmente a -1. Niente da fare invece per Matteo Gabbia, unico giocatore ancora indisponibile.

Il problema agli adduttori ha tenuto fermo Leao per la sfida vinta di misura contro il Torino, la settima di Serie A saltata causa infortunio. Prima del 3-2 contro i granata, infatti, il portoghese era rimasto fuori dai convocati per le prime gare di campionato contro Cremonese, Lecce, Bologna e Udinese, nonchè per quelle di dicembre contro Sassuolo e Verona. Tra problemi alla coscia e al polpaccio, il classe 1999 non ha giocato neanche le sfide contro Napoli e Lecce, rispettivamente per Supercoppa Italiana e Coppa Italia.