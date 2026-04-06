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Politano Napoli MilanGetty Images
Claudio D'Amato

Napoli-Milan 1-0, pagelle e tabellino: Politano entra e la decide, Olivera propizia il goal degli azzurri, Bartesaghi sbaglia, McTominay e Rabiot opachi

Serie A
Napoli vs Milan
Napoli
Milan

Matteo Politano entra dalla panchina e sblocca un Napoli-Milan fin lì sottotono, regalando agli azzurri vittoria e sorpasso in classifica sul Diavolo: Inter a +7 sulla squadra di Conte e a +9 su quella di Allegri.

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Matteo Politano regala il secondo posto al Napoli.

Milan battuto e superato in classifica dagli azzurri, che risolvono un incrocio ad alta quota al di sotto delle attese nella porzione conclusiva del match e consentono all'Inter di sorridere: +7 sui campioni d'Italia, +9 sui rossoneri.

Primo tempo senza acuti, con le due squadre bloccate dal punto di vista tattico che concedono poco o nulla l'una all'altra: gli squilli da segnalare sono rappresentati dal sinistro fuori misura di Nkunku in area imbeccato da Fofana e dalla chiusura super di Pavlovic su Giovane lanciato verso la porta da un filtrante di Olivera, con l'ex Verona poco reattivo nell'aggredire spazio e pallone per far male a Maignan.

La ripresa segue la falsa riga dei primi 45', seppur gli azzurri guadagnino campo: la squadra di Conte, però, paga l'assenza di un vero centravanti. A rompere l'inerzia di una gara fin lì deludente è il neo entrato Politano, che al 79' con un sinistro volante buca Maignan sfruttando un cross morbido di Olivera esorcizzato in maniera sbilenca da De Winter.

Il Milan nel finale prova a convertire il torpore in assalto con la girata aerea di Gimenez alta di poco su cross di Athekame, ma nemmeno l'ingresso di Leao (preceduto da quello di Pulisic) porta il Diavolo a riprendere la gara.

Il Napoli compie il sorpasso sulla squadra di Allegri, che adesso nella corsa Champions è chiamata a guardarsi le spalle.

  • PAGELLE NAPOLI

    Politano (7) entra e la risolve, Olivera (6,5) innesca l'azione del goal vittoria azzurro dopo un 'no look' di Alisson Santos (6,5), Spinazzola in palla (6,5), McTominay (5,5) non brilla, Giovane (5,5) delude nel primo tempo ma prova ad accendersi nella ripresa. De Bruyne (6) non regala lampi mostrandosi comunque vivo, sia Anguissa che Lobotka (5,5) non sono al top e la mediana ne risente.

    VOTI NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic 5,5; Juan Jesus 6 (85' Beukema sv), Buongiorno 6,5, Olivera 6,5; Gutierrez 6, Anguissa 5,5, Lobotka 5,5, Spinazzola 6,5 (74' Politano 7); De Bruyne 6 (85' Elmas sv), McTominay 5,5; Giovane 5,5 (70' Alisson Santos 6,5). All. Conte.


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  • PAGELLE MILAN

    De Winter (5) macchia una prova positva leggendo male il cross di Olivera valso il goal del Napoli, Bartesaghi (5) perde Politano sul tiro vincente del 21 azzurro, Tomori fatica (5,5), mentre Pavlovic (6,5) si fa apprezzare per tempismo e solidità.

    Fofana (5,5) compassato in mezzo al campo, Fullkrug e Nkunku (5,5 ad entrambi) lavorano per la squadra ma non pungono, Gimenez (6) accarezza l'1-1 di testa, Rabiot (5,5) si muove senza trovare il giusto incastro per far male.

    VOTI MILAN (3-5-2): Maignan 6; Tomori 5,5 (82' Leao sv), De Winter 5, Pavlovic 6,5; Saelemaekers 6 (62' Athekame 6), Fofana 5,5 (82' Loftus-Cheek sv), Modric 6, Rabiot 5,5, Bartesaghi 5; Fullkrug 5,5 (62' Gimenez 6), Nkunku 5,5 (74' Pulisic sv). All. Allegri.


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  • TABELLINO NAPOLI-MILAN

    NAPOLI-MILAN 1-0

    Marcatori: 79' Politano

    NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic 5,5; Juan Jesus 6 (85' Beukema sv), Buongiorno 6,5, Olivera 6,5; Gutierrez 6, Anguissa 5,5, Lobotka 5,5, Spinazzola 6,5 (74' Politano 7); De Bruyne 6 (85' Elmas sv), McTominay 5,5; Giovane 5,5 (70' Alisson Santos 6,5). All. Conte.

    MILAN (3-5-2): Maignan 6; Tomori 5,5 (82' Leao sv), De Winter 5, Pavlovic 6,5; Saelemaekers 6 (62' Athekame 6), Fofana 5,5 (82' Loftus-Cheek sv), Modric 6, Rabiot 5,5, Bartesaghi 5; Fullkrug 5,5 (62' Gimenez 6), Nkunku 5,5 (74' Pulisic sv). All. Allegri.

    Arbitro: Doveri

    Ammoniti: Buongiorno (N), Politano (N)

    Espulsi: nessuno

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