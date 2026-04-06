Napoli-Milan 1-0, pagelle e tabellino: Politano entra e la decide, Olivera propizia il goal degli azzurri, Bartesaghi sbaglia, McTominay e Rabiot opachi

Politano (7) entra e la risolve, Olivera (6,5) innesca l'azione del goal vittoria azzurro dopo un 'no look' di Alisson Santos (6,5), Spinazzola in palla (6,5), McTominay (5,5) non brilla, Giovane (5,5) delude nel primo tempo ma prova ad accendersi nella ripresa. De Bruyne (6) non regala lampi mostrandosi comunque vivo, sia Anguissa che Lobotka (5,5) non sono al top e la mediana ne risente.

VOTI NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic 5,5; Juan Jesus 6 (85' Beukema sv), Buongiorno 6,5, Olivera 6,5; Gutierrez 6, Anguissa 5,5, Lobotka 5,5, Spinazzola 6,5 (74' Politano 7); De Bruyne 6 (85' Elmas sv), McTominay 5,5; Giovane 5,5 (70' Alisson Santos 6,5). All. Conte.



