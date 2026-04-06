Napoli-Milan 1-0, pagelle e tabellino: Politano entra e la decide, Olivera propizia il goal degli azzurri, Bartesaghi sbaglia, McTominay e Rabiot opachi

Matteo Politano regala il secondo posto al Napoli.
Milan battuto e superato in classifica dagli azzurri, che risolvono un incrocio ad alta quota al di sotto delle attese nella porzione conclusiva del match e consentono all'Inter di sorridere: +7 sui campioni d'Italia, +9 sui rossoneri.
Primo tempo senza acuti, con le due squadre bloccate dal punto di vista tattico che concedono poco o nulla l'una all'altra: gli squilli da segnalare sono rappresentati dal sinistro fuori misura di Nkunku in area imbeccato da Fofana e dalla chiusura super di Pavlovic su Giovane lanciato verso la porta da un filtrante di Olivera, con l'ex Verona poco reattivo nell'aggredire spazio e pallone per far male a Maignan.
La ripresa segue la falsa riga dei primi 45', seppur gli azzurri guadagnino campo: la squadra di Conte, però, paga l'assenza di un vero centravanti. A rompere l'inerzia di una gara fin lì deludente è il neo entrato Politano, che al 79' con un sinistro volante buca Maignan sfruttando un cross morbido di Olivera esorcizzato in maniera sbilenca da De Winter.
Il Milan nel finale prova a convertire il torpore in assalto con la girata aerea di Gimenez alta di poco su cross di Athekame, ma nemmeno l'ingresso di Leao (preceduto da quello di Pulisic) porta il Diavolo a riprendere la gara.
Il Napoli compie il sorpasso sulla squadra di Allegri, che adesso nella corsa Champions è chiamata a guardarsi le spalle.