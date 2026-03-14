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Matteo Politano Napoli Lecce Serie AGetty
Claudio D'Amato

Napoli-Lecce 2-1, pagelle e tabellino: Politano decisivo con goal e assist, Hojlund non sbaglia, Gilmour guida la rimonta, Anguissa fuori giri, bene Banda e Ngom

Il Lecce fa la voce grossa al Maradona con un gran primo tempo e passa in vantaggio con Siebert, ma l'ingresso di De Bruyne e McTominay accende gli azzurri: pareggia Hojlund, la decide Politano. Paura a ridosso del 90' per Banda, soccorso e portato in ambulanza per un malore.

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Un ottimo Lecce per un tempostrappa applausi al Maradona, poi subisce la rimonta con vittoria del Napoli, che trascinato dai suoi big rimedia ad un approccio flop e batte 2-1 i salentini.

I giallorossi si mostrano ben organizzati ed atleticamente sul pezzo, sbloccandola dopo appena 3' con l'incornata di Siebert su corner di Gallo, limitando la produzione offensiva della squadra di Conte incapace di trovare i varchi giusti per far male.

Nel secondo tempo lascia negli spogliatoi un Anguissa fuori giri ed inserisce De Bruyne e McTominay, che tra carisma e qualità riaccendono anche i compagni: pronti via e Gilmour imbuca per Politano, il quale disegna un cross basso per Hojlund che con un tap-in trafigge Falcone siglando il pari.

Il 21, rinato dopo la prima frazione, non si accontenta ed al 67' con un sinistro al volo sugli sviluppi di un corner battuto da KDB completa reazione e rimonta del Napoli, al cospetto di un Lecce abbassatosi troppo e reo di non risalire il campo.

Nel finale momenti di paura per un malore accusato da Banda, accasciatosi da solo a palla lontana sul prato verde, soccorso e portato via in ambulanza all'ospedale Cardarelli per accertamenti. 

Gli azzurri amministrano e conducono in porto un match cruciale ai fini della corsa Champions, riducendo nel contempo a -9 il distacco dall'Inter. Per i ragazzi di Di Francesco, da Fuorigrotta segnali contrastanti e margine sulla zona retrocessione che resta minimo.

  • PAGELLE NAPOLI

    Politano (7,5) decisivo con goal e assist, Hojlund (7) non perdona, Gilmour (7) gioca una ripresa super. Anguissa (5) ancora in ritardo di condizione, Elmas delude (5), Alisson Santos a folate (6), De Bruyne (6,5) entra mettendoci talento e grinta, McTominay (6) lotta in mezzo al campo. Meret, Beukema e Olivera incerti (5,5 per tutti).

    VOTI NAPOLI (3-4-2-1): Meret 5,5; Beukema 5,5, Buongiorno 6, Olivera 5,5; Politano 7,5 (72' Mazzocchi sv), Anguissa 5 (46' McTominay 6), Gilmour 7, Spinazzola 6 (72' Gutierrez sv); Elmas 5 (46' De Bruyne 6,5), Alisson Santos 6 (85' Giovane sv); Hojlund 7. All. Conte.

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  • PAGELLE LECCE

    Banda (6,5) spina nel fianco della difesa azzurra, Coulibaly e Ngom (6,5 e 6,5) abbinano quantità e qualità, Siebert (6,5) la sblocca ma perde Hojlund sull'1-1, Gallo (5,5) disegna il cross valso lo 0-1 lasciandosi però infilare dal tracciante di Gilmour da cui scaturisce il pari del Napoli.

    VOTI LECCE (4-3-3) Falcone 6; Veiga 5,5, Siebert 6,5, Tiago Gabriel 5,5, Gallo 5,5 (79' Ndaba sv); Coulibaly 6,5 (46' Gandelman 5,5), Ramadani 5,5, Ngom 6,5 (85' Fofana sv); Pierotti 5,5 (79' N'Dri sv), Stulic 6 (59' Cheddira 5,5), Banda 6,5. All. Di Francesco.

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  • TABELLINO NAPOLI-LECCE

    NAPOLI-LECCE 2-1

    Marcatori: 3' Siebert (L), 47' Hojlund (N), 67' Politano (N)

    NAPOLI (3-4-2-1): Meret 5,5; Beukema 5,5, Buongiorno 6, Olivera 5,5; Politano 7,5 (72' Mazzocchi sv), Anguissa 5 (46' McTominay 6), Gilmour 7, Spinazzola 6 (72' Gutierrez sv); Elmas 5 (46' De Bruyne 6,5), Alisson Santos 6 (85' Giovane sv); Hojlund 7. All. Conte.

    LECCE (4-3-3) Falcone 6; Veiga 5,5, Siebert 6,5, Tiago Gabriel 5,5, Gallo 5,5 (79' Ndaba sv); Coulibaly 6,5 (46' Gandelman 5,5), Ramadani 5,5, Ngom 6,5 (85' Fofana sv); Pierotti 5,5 (79' N'Dri sv), Stulic 6 (59' Cheddira 5,5), Banda 6,5. All. Di Francesco.

    Arbitro: Abisso

    Ammoniti: Siebert (L)

    Espulsi: nessuno

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