Napoli-Lecce 2-1, pagelle e tabellino: Politano decisivo con goal e assist, Hojlund non sbaglia, Gilmour guida la rimonta, Anguissa fuori giri, bene Banda e Ngom

Il Lecce fa la voce grossa al Maradona con un gran primo tempo e passa in vantaggio con Siebert, ma l'ingresso di De Bruyne e McTominay accende gli azzurri: pareggia Hojlund, la decide Politano. Paura a ridosso del 90' per Banda, soccorso e portato in ambulanza per un malore.

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