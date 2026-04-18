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Cancellieri Noslin Napoli LazioGetty Images
Claudio D'Amato

Napoli-Lazio 0-2, pagelle e tabellino: Buongiorno e Lobotka horror, Anguissa e De Bruyne fuori giri, Gila insuperabile, Cancellieri, Noslin e Taylor da applausi

Serie A
Napoli vs Lazio
Napoli
Lazio

Il Napoli spegne la luce offrendo il fianco alla Lazio, vittoriosa al Maradona grazie a Cancellieri e Basic e che ha fallito un rigore con Zaccagni: Inter a +12 sugli azzurri, Scudetto dietro l'angolo.

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La Lazio, al Maradona, per il Napoli si conferma un incubo.

L'ex Sarri - nonostante la priorità sia il ritorno della semifinale di Coppa Italia con l'Atalanta - batte 2-0 i campioni d'Italia (ultimo ko in campionato a Fuorigrotta l'8 dicembre 2024 proprio contro i biancocelesti), confermandone la regressione mostrata a Parma tra blackout ed una scarsa vena, che adesso obbliga a chiudere al più presto il discorso Champions evitando pericolosi ritorni delle antagoniste. A gioire è soprattutto l'Inter, a +12 e con uno Scudetto ormai prenotato.

Azzurri sterili, molli e distratti: lo dimostrano gli episodi chiave del primo tempo, ossia il vantaggio firmato Cancellieri (tap-in su cross basso di Taylor, con annessa dormita di catena destra e centrali partenopei) e il penalty regalato da Lobotka (fallo su Noslin) dopo che lo stesso slovacco ha innescato la frittata appoggiando lentamente un pallone a Buongiorno, messo in difficoltà dal compagno ma a sua volta poco reattivo e confusionario: dal dischetto, però, Zaccagni si fa ipnotizzare da Milinkovic-Savic.

All'intervallo Conte toglie un (ancora) deludente Anguissa e un De Bruyne irriconoscibile, protagonista di numerosi errori tecnici. Errori che il Napoli continua a commettere a cascata nella ripresa, concedendo il raddoppio a Basic: Nuno Tavares brucia in corsa Olivera, sfera in area con l'accorrente Basic che se la ritrova sui piedi, bucando Milinkovic sul primo palo.

Conte rivoluziona l'11, ma il prodotto non cambia: squadra spenta, poco organizzata e Lazio che ringrazia, salendo a 47 punti e presentandosi al meglio al crocevia di mercoledì a Bergamo.

  • PAGELLE NAPOLI

    Sabato da incubo per diversi azzurri: 4,5 a Buongiorno e Lobotka, ampiamente insufficienti Anguissa, De Bruyne ed i due braccetti Beukema e Olivera, nonché uno Spinazzola in calo di forma. L'accoppiata Hojlund-McTominay (5 e 5) non entra mai in partita. Politano (6) ed Alisson Santos (6) gli unici che provano a suonare la carica, Milinkovic-Savic (7) si conferma pararigori.

    VOTI NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic 7; Beukema 5, Buongiorno 4,5, Olivera 5; Politano 6 (72' Mazzocchi sv), Anguissa 5 (46' Elmas 5,5), Lobotka 4,5 (63' Giovane 5,5), Spinazzola 5 (63' Gutierrez 5,5); De Bruyne 5 (46' Alisson Santos 6), McTominay 5; Hojlund 5. All. Conte.


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  • PAGELLE LAZIO

    Cancellieri (7) sblocca Napoli-Lazio e - seppur in maniera fortuita - offre il pallone del bis a Basic (7), in stato di grazia sia Gila (7) che Nuno Tavares (7), l'assist-man Taylor (7) corre e garantisce qualità, prova da applausi per Noslin (7), mentre Zaccagni (5) ha sulla coscienza il penalty fallito.

    VOTI LAZIO (4-3-3): Motta 6; Lazzari 6 (82' Hysaj sv), Gila 7 (61' Provstgaard 6), Romagnoli 6, Tavares 7; Basic 7 (71' Dele-Bashiru sv), Cataldi 6 (61' Patric 6), Taylor 7; Cancellieri 7, Noslin 7, Zaccagni 5 (61' Dia 6). All. Sarri.



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  • TABELLINO NAPOLI-LAZIO

    NAPOLI-LAZIO 0-2

    Marcatori: 6' Cancellieri, 57' Basic

    NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic 7; Beukema 5, Buongiorno 4,5, Olivera 5; Politano 6 (72' Mazzocchi sv), Anguissa 5 (46' Elmas 5,5), Lobotka 4,5 (63' Giovane 5,5), Spinazzola 5 (63' Gutierrez 5,5); De Bruyne 5 (46' Alisson Santos 6), McTominay 5; Hojlund 5. All. Conte.

    LAZIO (4-3-3): Motta 6; Lazzari 6 (82' Hysaj sv), Gila 7 (61' Provstgaard 6), Romagnoli 6, Tavares 7; Basic 7 (71' Dele-Bashiru sv), Cataldi 6 (61' Patric 6), Taylor 7; Cancellieri 7, Noslin 7, Zaccagni 5 (61' Dia 6). All. Sarri.

    Arbitro: Zufferli

    Ammoniti: Lobotka (N), Cataldi (L), Taylor (L), Dia (L)

    Espulsi: nessuno

    Note: al 31' Zaccagni (L) si fa parare un rigore da Milinkovic-Savic (N)

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