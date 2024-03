Napoli-Juventus da record su DAZN: quasi due milioni di spettatori, il 27esimo turno è il più visto della stagione

Il 27esimo turno di Serie A è stato il più visto su DAZN nel corso della Serie A 2023/2024: Napoli-Juventus tra le più viste in stagione.

Record di spettatori in tv e streaming per le dieci partite del 27esimo turno di Serie A 2023/2024 su DAZN. Quasi 7 milioni di tifosi hanno infatti assistito all'ultima giornata del campionato andata in scena tra tra venerdì e lunedì, con il picco raggiunto per il big match Napoli-Juventus.

In particolare gli spettatori incollati davanti ai propri schermi sono stati 6.873.841, massimo dato raggiunto su DAZN nel corso dell'annata.

In particolare sono state superate l'11esima e la 19esima giornata che avevano visto collegate, rispettivamente, 6.699.438 e 6.552.798 persone.