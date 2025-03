Napoli-Fiorentina 2-1, pagelle e tabellino: Lukaku segna e fa segnare, Raspadori sul pezzo, Politano inesauribile, McTominay con quantità e qualità, bene Kean e Fagioli, Comuzzo bocciato

SSC Napoli vs Fiorentina

Il Napoli soffre nel finale ma strappa i 3 punti e si riporta a ridosso dell'Inter: in goal Lukaku e Raspadori, ai viola Gudmundsson non basta.

Sofferenza finale, ma alla fine 3 punti. Il Napoli batte 2-1 la Fiorentina, tenendo apertissima la lotta Scudetto.

La squadra di Conte, padrona del campo per larghi tratti del match, a metà primo tempo la sblocca con un tap-in di Lukaku (respinta corta di De Gea su conclusione in area di McTominay) sprecando però anche tanto, lasciando i viola - rinunciatari ma insidiosi nelle poche sortite offensive dalle parti di Meret - in partita anche nella ripresa.

L'articolo prosegue qui sotto

Ripresa che però - a dispetto di un avvio in sordina degli azzurri - vede Raspadori risvegliare i suoi dal torpore, siglando il raddoppio tutto solo davanti al portiere spagnolo su imbucata di Big Rom (goal e assist).

Proprio quando il risultato sembrava in cassaforte, pochi minuti più tardi un guizzo dell'ottimo Kean apparecchia a Gudmundsson (fin lì impalpabile) il pallone che vale il 2-1 e rimette inaspettatamente in gioco gli uomini di Palladino, che nelle battute conclusive alzano la pressione pur non riuscendo a produrre grosse insidie nel forcing retto bene dalla difesa partenopea.

Nel mezzo il tris divorato dal neo entrato Simeone, che ad ogni modo non cambia l'epilogo del pomeriggio di Fuorigrotta: il Napoli vince e torna a -1 dall'Inter, per la Fiorentina secondo ko in 4 giorni tra 'Maradona' e Atene e corsa all'Europa che si fa sempre più intricata.