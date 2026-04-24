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Claudio D'Amato

Napoli-Cremonese 4-0, pagelle e tabellino: McTominay sbaglia un rigore ma domina, De Bruyne rompe il ghiaccio su azione, Hojlund con fame, Alisson Santos è una scheggia, difesa grigiorossa horror

Serie A
Napoli vs Cremonese
Napoli
Cremonese

Tutto facile per il Napoli, che travolge una Cremonese sempre più in crisi e torna secondo in attesa di Milan-Juve: apre McTominay (che sul 4-0 sbaglia un rigore), autogoal di Terracciano dopo un assolo di Hojlund, De Bruyne rompe il ghiaccio su azione, poker di Alisson Santos.

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Il Napoli, in scioltezza, compie un ulteriore passo verso la Champions.

Al Maradona la Cremonese risulta non pervenuta e viene travolta dai campioni d'Italia, vittoriosi 4-0 e - in attesa di Milan-Juve - di nuovo al secondo posto.

Tutto facile per gli azzurri, che chiudono i giochi già nel primo tempo: difesa e centrocampo di Giampaolo stendono i tappeti rossi a McTominay, il quale si inserisce a ripetizione tra le maglie avversarie e la sblocca dopo soli 3' con un diagonale sul palo lontano.

La squadra di Conte domina, produce ma pecca negli ultimi metri fino al tramonto della frazione, quando Hojlund con un'azione insistita cerca e propizia un goal meritato calciando dal limite e trovando nella deviazione di Terracciano un alleato decisivo (autorete dell'ex Milan). Nel recupero tris di De Bruyne, lesto a raccogliere una sfera rimessa in area da McTominay ed a realizzare il primo goal su azione della sua avventura partenopea.

Nel tabellino marcatori, in avvio di ripresa, entra anche Alisson Santos: assolo di 50 metri palla al piede, retroguardia della Cremonese in tilt e poker firmato dal brasiliano.

Le chances per rimpinguare il bottino si sprecano (vedi la traversa colta da Rrahmani di testa), McTominay all'83' sbaglia un rigore, ma il punteggio non cambia, con annesso encefalogramma ospite piatto.

Il Napoli invece reagisce, riscatta il flop con la Lazio e torna quantomeno provvisoriamente secondo, mentre i grigiorossi (terzultimi col Lecce) si confermano irriconoscibili rispetto alla prima parte della stagione restando a forte rischio retrocessione.

  • PAGELLE NAPOLI

    McTominay (7,5), al netto dell'errore dal dischetto, tra goal e inserimenti fa il bello e il cattivo tempo. De Bruyne (7) rompe il ghiaccio su azione in azzurro, Alisson Santos (7.5) è la solita scheggia impazzita, Hojlund (7) - seppur non al meglio - lascia il segno propiziando l'autogoal di Terracciano.

    VOTI NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic 6; Olivera 6 (54' Beukema 6), Rrahmani 6, Buongiorno 6,5; Politano 6 (54' Mazzocchi 6), Lobotka 6 (54' Gilmour 6), McTominay 7,5, Gutierrez 6,5; De Bruyne 7 (75' Elmas sv), Alisson Santos 7.5; Hojlund 7 (61' Giovane 6). All. Conte.


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  • PAGELLE CREMONESE

    Difesa grigiorossa horror: male Terracciano e Baschirotto (5 ad entrambi), malissimo Luperto (4,5). Insufficienti anche Floriani Mussolini e Bondo, Okereke e Bonazzoli (5 e 5) non si rendono mai pericolosi. Il subentrato Grassi (5) genera il penalty fallito da McTominay (bravo Audero, 6,5) commettendo un fallo di mano su un tiro di Alissson Santos.

    VOTI CREMONESE (3-4-2-1): Audero 6,5; Terracciano 5, Baschirotto 5, Luperto 4,5 (61' Folino 5,5); Floriani Mussolini 5 (46' Zerbin 5), Bondo 5 (46' Grassi 5), Maleh 5,5 (78' Barbieri sv), Pezzella 5,5; Payero 5,5, Okereke 5 (46' Vandeputte 5,5); Bonazzoli 5. All. Giampaolo.


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  • TABELLINO NAPOLI-CREMONESE

    NAPOLI-CREMONESE 4-0

    Marcatori: 3' McTominay, 44' aut. Terracciano, 48' pt De Bruyne, 52' Alisson Santos

    NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic 6; Olivera 6 (54' Beukema 6), Rrahmani 6,5, Buongiorno 6,5; Politano 6 (54' Mazzocchi 6), Lobotka 6 (54' Gilmour 6), McTominay 7,5, Gutierrez 6,5; De Bruyne 7 (75' Elmas sv), Alisson Santos 7.5; Hojlund 7 (61' Giovane 6). All. Conte.

    CREMONESE (3-4-2-1): Audero 6,5; Terracciano 5, Baschirotto 5, Luperto 4,5 (61' Folino 5,5); Floriani Mussolini 5 (46' Zerbin 5), Bondo 5 (46' Grassi 5), Maleh 5,5 (78' Barbieri sv), Pezzella 5,5; Payero 5,5, Okereke 5 (46' Vandeputte 5,5); Bonazzoli 5. All. Giampaolo.

    Arbitro: Doveri

    Ammoniti: nessuno

    Espulsi: nessuno

    Note: all'83' Audero (C) para un rigore a McTominay (N)

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