Napoli-Cremonese 4-0, pagelle e tabellino: McTominay sbaglia un rigore ma domina, De Bruyne rompe il ghiaccio su azione, Hojlund con fame, Alisson Santos è una scheggia, difesa grigiorossa horror

Difesa grigiorossa horror: male Terracciano e Baschirotto (5 ad entrambi), malissimo Luperto (4,5). Insufficienti anche Floriani Mussolini e Bondo, Okereke e Bonazzoli (5 e 5) non si rendono mai pericolosi. Il subentrato Grassi (5) genera il penalty fallito da McTominay (bravo Audero, 6,5) commettendo un fallo di mano su un tiro di Alissson Santos.

VOTI CREMONESE (3-4-2-1): Audero 6,5; Terracciano 5, Baschirotto 5, Luperto 4,5 (61' Folino 5,5); Floriani Mussolini 5 (46' Zerbin 5), Bondo 5 (46' Grassi 5), Maleh 5,5 (78' Barbieri sv), Pezzella 5,5; Payero 5,5, Okereke 5 (46' Vandeputte 5,5); Bonazzoli 5. All. Giampaolo.



