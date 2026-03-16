Napoli contro Inter, Perrone è il prescelto per il centrocampo. Ma il Como ha le idee chiare

Tra i segreti del Como in piena lotta per un posto in Champions League c'è sicuramente Maximo Perrone, metronomo fondamentale per il gioco di Fabregas. Argentino classe 2003 che potrebbe prendere parte al Mondiale con l'Argentina Campione del Mondo, il centrocampista è finito nel mirino di due grandi italiane per la prossima estate: Inter e Napoli.

Secondo quanto riporta l'esperto di mercato Matteo Moretto, sul giocatore del Como ci sarà l'assalto totale delle ultime due squadre che hanno conquistato lo Scudetto e che punteranno al titolo, come ovvio, anche nella prossima annata al via a fine estate 2026.

La stagione più calda dell'anno sarà anche quella in cui ci sarà la battaglia per avere Perrone, anche se entrambe le squadre sono consapevoli di dover chiudere l'affare prima dell'eventuale Mondiale, visto il rischio che la sua valutazione salga ulteriormente durante la Coppa del Mondo. E soprattutto che le big d'Europa si presentino sul Lago con offerte irrunciabili e difficilmente pareggiabili da parte della società nerazzurra e di quella partenopea.