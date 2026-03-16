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Maximo Perrone ComoGetty
Francesco Schirru

Napoli contro Inter, Perrone è il prescelto per il centrocampo. Ma il Como ha le idee chiare

Fondamentale per il Como, Perrone è il giocatore che Inter e Napoli vorrebbero portare in squadra per la prossima annata. Servirà però un'offerta irrinunciabile, i lariani non hanno alcuna fretta per aprire alla cessione.

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Tra i segreti del Como in piena lotta per un posto in Champions League c'è sicuramente Maximo Perrone, metronomo fondamentale per il gioco di Fabregas. Argentino classe 2003 che potrebbe prendere parte al Mondiale con l'Argentina Campione del Mondo, il centrocampista è finito nel mirino di due grandi italiane per la prossima estate: Inter e Napoli.

Secondo quanto riporta l'esperto di mercato Matteo Moretto, sul giocatore del Como ci sarà l'assalto totale delle ultime due squadre che hanno conquistato lo Scudetto e che punteranno al titolo, come ovvio, anche nella prossima annata al via a fine estate 2026. 

La stagione più calda dell'anno sarà anche quella in cui ci sarà la battaglia per avere Perrone, anche se entrambe le squadre sono consapevoli di dover chiudere l'affare prima dell'eventuale Mondiale, visto il rischio che la sua valutazione salga ulteriormente durante la Coppa del Mondo. E soprattutto che le big d'Europa si presentino sul Lago con offerte irrunciabili e difficilmente pareggiabili da parte della società nerazzurra e di quella partenopea.

  • NESSUNA APERTURA?

    Napoli e Inter si sono invaghite di Perrone e proveranno ad acquistarlo, ma dovranno fare i conti con un Como che ha dalla sua la proprietà più ricca, e soprattutto la possibilità di usufruire dei milioni per la qualificazione in Europa League o addirittura in Champions.

    Insomma, il Como difficilmente aprirà alla cessione di Perrone, a meno che il ragazzo e il suo entourage non decidano di spingere per una cessione che possa permettergli di guadagnare di più, in quel di Napoli o sotto il Duomo di Milano.

    Per il Napoli rappresenta l'eventuale dopo Lobotka, qualora lo slovacco lasciasse, mentre l'Inter deve cambiare il proprio centrocampo, oramai lo stesso da anni.

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  • IL CONTRATTO DI PERRONE

    Perrone ha firmato un contratto con il Como fino al 2029, dopo essere stato in prestito dal Manchester City per una stagione. Interamente dei lariani, questi dovranno fare comunque i conti con il 30% della futura rivendita del giocatore.

    Una percentuale che spingerebbe il Como ad accettare offerte realmente irrinunciabili, considerando la grossa cifra da destinare al Manchester City dopo l'accordo firmato in passato.

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  • LA STAGIONE DI COMO

    Imprescindibile di Perrone in mediana, Perrone ha segnato fin qui due goal e fornito quattro assist. Dati buoni, ma non ciò che conta nella sua annata: in ogni gara del Como, o quasi sempre, l'ex City riesce a gestire il pallone, a recuperarlo, a far cambiare marcia i suoi.

    Le statistiche non dicono tutto, insomma: ciò che realmente interessa Napoli e Inter è come Perrone possa da un momento all'altro far cambiare il corso della gara con un recupero o un filtrante, con un inserimento.

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