Napoli-Bologna 2-3, pagelle e tabellino: Rowe gela gli azzurri, Miranda decisivo, Bernardeschi totale, Alisson Santos surfa, McTominay opaco, male Freuler e Joao Mario

Rowe entra e la decide con una prodezza balistica (7,5), Bernardeschi (7,5) totale tra goal, movimenti e giocate di qualità, Miranda (7,5) fa assist, prende un palo, si procura il rigore e genera il 2-3, Orsolini (7) dal dischetto - seppur col brivido - non sbaglia. Joao Mario (5) soffre tremendamente Alisson Santos, Freuler (5) responsabile su entrambe le reti azzurre, Pessina (5,5) incerto, Castro (5,5) spento, in affanno la coppia difensiva Helland-Lucumi (5,5 e 5,5).





VOTI BOLOGNA (4-3-3): Pessina 5,5; Joao Mario 5 (64' Zortea 6), Helland 5,5 (81' Heggem sv), Lucumi 5,5, Miranda 7,5; Ferguson 6 (81' Sohm sv), Freuler 5, Pobega 6 (81' Moro sv); Orsolini 7, Castro 5,5, Bernardeschi 7,5 (73' Rowe 7,5). All. Italiano.