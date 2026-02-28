Moviola Verona-Napoli: goal di Akpa Akpro regolare

Al 65' il Verona pareggia con Akpa Akpro e il Napoli protesta: dubbi sulla spinta di Frese ai danni di Buongiorno da cui scaturisce il corner che genera l'1-1, in cui sul tiro vincente dell'ex Lazio il mancino dell'Hellas è in fuorigioco sulla conclusione del compagno ma - come stabilito dall'arbitro Colombo e dalla sala VAR - la sua posizione non impatta su Hojlund, la cui deviazione fa terminare in porta il pallone.

Seguono aggiornamenti.