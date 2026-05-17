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Leonardo Gualano

Moviola Juventus-Fiorentina: annullato un goal a Vlahovic nel secondo tempo

Serie A
Juventus vs Fiorentina
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La Juventus ospita la Fiorentina nel 37° turno di Serie A: gli episodi da moviola della sfida.

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Si gioca all'Allianz Stadium, dove la Juventus ospita la Fiorentina, una delle partite di cartello del trentasettesimo turno di Serie A.

La compagine bianconera va a caccia contro i gigliati di quei punti che potrebbero rivelarsi fondamentali per la corsa che conduce ad una qualificazione alla prossima Champions League.

La direzione del match è stata affidata a Davide Massa della sezione di Imperia, che è coadiuvato dagli assistenti Melli ed Alassio, con Marinelli quarto uomo. Al VAR Chiffi, affiancato da Meraviglia all'AVAR.

In questa pagina gli episodi da moviola del match.


  • 61' - GOAL ANNULLATO A MCKENNIE

    Al 61', con la Fiorentina avanti per 1-0, la Juventus trova il pareggio con un colpo di testa di McKennie. La rete del centrocampista bianconero viene però immediatamente annullata dal direttore di gara Massa a causa di una spinta alle spalle di Gosens che era in marcatura.

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  • 70' - ANNULLATO UN GOAL A VLAHOVIC

    Al 70' la Juventus trova di nuovo la via della rete, questa volta con Vlahovic, ma anche in questo caso Massa annulla. Nell'occasione si rende necessario l'ausilio del VAR per confermare che l'attaccante bianconero, che ha segnato dalla corta distanza, si trovava in posizione di fuorigioco quando è partito il tiro di Zhegrova che poi si è trasformato in un assist.

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