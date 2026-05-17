Moviola Juventus-Fiorentina: annullato un goal a Vlahovic nel secondo tempo

Al 70' la Juventus trova di nuovo la via della rete, questa volta con Vlahovic, ma anche in questo caso Massa annulla. Nell'occasione si rende necessario l'ausilio del VAR per confermare che l'attaccante bianconero, che ha segnato dalla corta distanza, si trovava in posizione di fuorigioco quando è partito il tiro di Zhegrova che poi si è trasformato in un assist.