Moviola Juventus-Fiorentina: annullato un goal a Vlahovic nel secondo tempo

Si gioca all'Allianz Stadium, dove la Juventus ospita la Fiorentina, una delle partite di cartello del trentasettesimo turno di Serie A.
La compagine bianconera va a caccia contro i gigliati di quei punti che potrebbero rivelarsi fondamentali per la corsa che conduce ad una qualificazione alla prossima Champions League.
La direzione del match è stata affidata a Davide Massa della sezione di Imperia, che è coadiuvato dagli assistenti Melli ed Alassio, con Marinelli quarto uomo. Al VAR Chiffi, affiancato da Meraviglia all'AVAR.
In questa pagina gli episodi da moviola del match.