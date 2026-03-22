Moviola Fiorentina-Inter: annullato un goal a Moise Kean

Al 18' Fagioli lascia partire un gran lancio in avanti a premiare la corsa di Moise Kean. L'attaccante gigliato riesce a controllare il pallone e ad entrare in area avversaria ma non a calciare, poiché caduto a seguito di un contatto con Carlos Augusto. Kean ha dunque chiesto un calcio rigore però non ravvisato dall'arbitro che non ha intravisto alcuna irregolarità ed ha lasciato proseguire l'azione.