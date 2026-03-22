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Moviola Fiorentina-Inter: annullato un goal a Moise Kean
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7' - GOAL ANNULLATO ALL'INTER
Al 7', quando l'Inter era già in vantaggio per 1-0, il direttore di gara Colombo ha annullato la possibile rete del raddoppio nerazzurro. Barella, servito da Dumfries, aveva calciato verso la porta avversaria per poi trafiggere De Gea con la complicità di una deviazione decisiva di Bresciani. Goal non convalidato per una posizione di fuorigioco dello stesso centrocampista al momento del lancio di Dumfries.
18' - KEAN CHIEDE UN CALCIO DI RIGORE
Al 18' Fagioli lascia partire un gran lancio in avanti a premiare la corsa di Moise Kean. L'attaccante gigliato riesce a controllare il pallone e ad entrare in area avversaria ma non a calciare, poiché caduto a seguito di un contatto con Carlos Augusto. Kean ha dunque chiesto un calcio rigore però non ravvisato dall'arbitro che non ha intravisto alcuna irregolarità ed ha lasciato proseguire l'azione.
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39' - GOAL ANNULLATO A KEAN
Al 39' la Fiorentina trova la rete dell'1-1 con Moise Kean che, da posizione ravvicinata, batte Sommer con un tiro al volo dall'interno dell'area. La rete viene subito annullata dal direttore di gara per una posizione di fuorigioco dello stesso attaccante che era partito oltre la linea dei difensori nerazzurri qualche istante prima in occasione di una conclusione da fuori area di Fagioli.
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