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Cagliari Napoli Serie AGetty Images
Francesco Schirru

Moviola Cagliari-Napoli, ci sono stati episodi dubbi? Cosa è successo all'Unipol Domus

L'attesissima partita dai tifosi del Cagliari, ovvero quella contro il Napoli: tensione massima per l'arbitro e la squadra, Valerio Marini scelto al VAR.

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  • L'ARBITRO DI CAGLIARI-NAPOLI

    Il 44enne romano Maurizio Mariani è stato scelto per arbitrare la partita tra Cagliari e Napoli di scena venerdì 20 marzo 2026.

    Mariani ha diretto il Napoli in tre occasioni durante questa stagione, ovvero nei big match contro Inter e Juventus (vittoria per 3-1 e sconfitta per 3-0) e nella partita contro la Cremonese (2-0 per i partenopei).

    Per il Cagliari si tratta invece della prima gara stagionale con Mariani come fischietto.

    Valerio Marini è il VAR di Cagliari-Napoli, mentre i due guardalinee Bindoni e Tegoni. Completano la squadra arbitrale il quarto uomo Perri e l'AVAR Serra.

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  • GLI EPISODI DA MOVIOLA DEL PRIMO TEMPO

    Al secondo minuto il Napoli si porta in vantaggio con McTominay, goal confermato dopo un check VAR per un possibile fuorigioco.

    Minuto 17, Lobotka interviene sul pallone e dunque colpisce Folorunsho: giallo per lo slovacco e qualche richiesta di espulsione per la gamba alta, episodio al limite.

    Al 18' il Cagliari chiede un calcio di rigore per un presunto tocco di mano da parte di Buongiorno, ma il pallone colpisce la spalla del difensore.

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  • GLI EPISODI DELLA RIPRESA

    Nessun episodio da segnalare nella ripresa, Mariani ha diretto il secondo tempo senza problemi.

  • CAGLIARI-NAPOLI, AMMONITI E DIFFIDATI

    CAGLIARI AMMONITI

    Ze Pedro, Dossena

    CAGLIARI DIFFIDATI

    Dossena, Gaetano

    NAPOLI AMMONITI

    Lobotka, Olivera

    NAPOLI DIFFIDATI

    Nessuno

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