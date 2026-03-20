Moviola Cagliari-Napoli, ci sono stati episodi dubbi? Cosa è successo all'Unipol Domus

Il 44enne romano Maurizio Mariani è stato scelto per arbitrare la partita tra Cagliari e Napoli di scena venerdì 20 marzo 2026.

Mariani ha diretto il Napoli in tre occasioni durante questa stagione, ovvero nei big match contro Inter e Juventus (vittoria per 3-1 e sconfitta per 3-0) e nella partita contro la Cremonese (2-0 per i partenopei).

Per il Cagliari si tratta invece della prima gara stagionale con Mariani come fischietto.

Valerio Marini è il VAR di Cagliari-Napoli, mentre i due guardalinee Bindoni e Tegoni. Completano la squadra arbitrale il quarto uomo Perri e l'AVAR Serra.