Moviola Atalanta-Bayern, episodi e VAR: non c'è rigore sul contatto Zappacosta-Luis Diaz
VAR AL 9'
Check del VAR su una trattenuta di Zappacosta ai danni di Luis Diaz, niente rigore: nessun dubbio, si va avanti.
I GOAL DEL BAYERN
Nessun dubbio sulle reti del Bayern: regolari i goal di Stanisic, Olise e Gnabry.
L'ARBITRO DI ATALANTA-BAYERN
A dirigere Atalanta-Bayern Monaco c'è il norvegese Espen Eskås, con Jan Erik Engan e Isaak Elias Bashevkin come guardalinee al suo fianco.
