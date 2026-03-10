Goal.com
Moviola Atalanta-Bayern, episodi e VAR: non c'è rigore sul contatto Zappacosta-Luis Diaz

  • VAR AL 9'

    Check del VAR su una trattenuta di Zappacosta ai danni di Luis Diaz, niente rigore: nessun dubbio, si va avanti.

  • I GOAL DEL BAYERN

    Nessun dubbio sulle reti del Bayern: regolari i goal di Stanisic, Olise e Gnabry.

  • L'ARBITRO DI ATALANTA-BAYERN

    A dirigere Atalanta-Bayern Monaco c'è il norvegese Espen Eskås, con Jan Erik Engan e Isaak Elias Bashevkin come guardalinee al suo fianco.

