"Non ho avuto alcun contatto con il Real Madrid, né con il presidente né con altre figure di spicco del club", ha dichiarato il calciatore portoghese nella conferenza stampa prima di Benfica-GD Estoril Praia.
Si attende a breve una decisione sul suo futuro: Mourinho ha smentito qualsiasi contatto con il Real Madrid
Verso la decisione sul futuro
Il portoghese non ha ancora pensato al suo futuro dopo questa stagione. Il Benfica gli ha offerto un rinnovo di contratto, ma lui non è pronto a trattare: "Ho detto che non lo voglio. Ora non voglio nulla", ha dichiarato.
Tuttavia, precisa che una decisione definitiva arriverà presto: "Domenica dopo l'ultima partita sì", conferma.
Per molti è il favorito per sostituire Álvaro Arbeloa al Real Madrid, visto che l’attuale tecnico dovrebbe lasciare dopo risultati altalenanti.
Secondo indiscrezioni il suo passaggio ai blancos sarebbe già stato definito, sebbene nessuno dei due club abbia confermato. Indizi recenti indicano un ritorno al suo ex club, con una clausola rescissoria di tre milioni di euro, valida fino al 2027.
In lizza anche l’ex ct francese Didier Deschamps e Sebastian Hoeneß dello Stoccarda.
Il periodo di Mou al Real Madrid
Mourinho dovrebbe imporre la sua mano ferma per ricompattare la rosa stellare ma frammentata del Real, che rischia di chiudere la stagione senza trofei per il secondo anno consecutivo. Nelle ultime settimane i giocatori hanno mostrato diverse mancanze disciplinari, culminate nel grave alterco tra Aurelien Tchouameni e Federico Valverde.
Mourinho ha già guidato il club dal 2010 al 2013, vincendo una Liga e una Copa del Rey. Secondo Sky Sport, il 63enne ha chiesto “pieno controllo” e “una voce decisiva nei trasferimenti” prima di accettare il ritorno.
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