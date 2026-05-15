Il portoghese non ha ancora pensato al suo futuro dopo questa stagione. Il Benfica gli ha offerto un rinnovo di contratto, ma lui non è pronto a trattare: "Ho detto che non lo voglio. Ora non voglio nulla", ha dichiarato.

Tuttavia, precisa che una decisione definitiva arriverà presto: "Domenica dopo l'ultima partita sì", conferma.

Per molti è il favorito per sostituire Álvaro Arbeloa al Real Madrid, visto che l’attuale tecnico dovrebbe lasciare dopo risultati altalenanti.

Secondo indiscrezioni il suo passaggio ai blancos sarebbe già stato definito, sebbene nessuno dei due club abbia confermato. Indizi recenti indicano un ritorno al suo ex club, con una clausola rescissoria di tre milioni di euro, valida fino al 2027.

In lizza anche l’ex ct francese Didier Deschamps e Sebastian Hoeneß dello Stoccarda.