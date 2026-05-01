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Pessina MonzaGetty Images
Stefano Silvestri

Monza promosso in Serie A se: cosa serve contro l'Empoli e le combinazioni con il risultato del Frosinone

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Monza vs Empoli

Perdendo a Mantova, il Monza ha quasi gettato al vento ogni chance di andare direttamente in Serie A. Ma all'ultima giornata avrà ancora una speranza di superare il Frosinone al secondo posto.

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Il Monza ha gettato quasi tutto al vento. Perdendo al Martelli contro il Mantova, la formazione di Paolo Bianco si è fatta superare e staccare al secondo posto dal Frosinone ed è quasi certa di giocare i playoff di Serie B.

Quel "quasi" è legato al fatto che manca ancora una giornata al termine della stagione regolare della serie cadetta. E che la seconda promozione in A verrà decisa soltanto negli ultimi 90 minuti, che vedranno Monza e Frosinone ospitare rispettivamente Empoli e Mantova.

Cosa servirà al Monza per ribaltare nuovamente la situazione e conquistare la promozione diretta a discapito del Frosinone? Le combinazioni per quanto riguarda le due partite.

  • LA CLASSIFICA DELLA SERIE B

    Questa, a 90 minuti dalla conclusione della stagione regolare, è la classifica della Serie B per quanto riguarda le primissime posizioni:

    1. Venezia 79 punti (già promosso)

    2. Frosinone 78 punti

    3. Monza 75 punti

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  • MONZA PROMOSSO IN SERIE A SE...

    -Batte l'Empoli e il Frosinone perde contro il Mantova

    Al Monza servirà una e una sola combinazione per andare in Serie A e far compagnia al Venezia: i brianzoli dovranno battere l'Empoli e sperare che, nel frattempo, il Frosinone perda in casa contro il Mantova.

    Con qualsiasi altra combinazione di risultati sarà il Frosinone a salire nella massima serie, mentre il Monza dovrà accontentarsi di giocare i playoff.

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  • PERCHÉ A PARI PUNTI VA IN A IL MONZA

    In caso di arrivo a pari punti, dunque con una vittoria del Monza e un ko del Frosinone, ad andare in A sarebbero i brianzoli per la questione degli scontri diretti favorevoli, primo criterio da analizzare in questo caso: 2-2 in Lombardia, 1-0 brianzolo allo Stirpe.

  • PARI PUNTI, IL REGOLAMENTO DELLA SERIE B

    Così recita infatti il regolamento della Serie B per quanto riguarda lo scenario dell'arrivo di due o più formazioni con lo stesso numero di punti:

    "In caso di parità di punti fra due o più squadre, si procede alla compilazione di una graduatoria (c.d. “classifica avulsa”) fra le squadre interessate, tenendo conto, nell’ordine:

    a) dei punti conseguiti negli incontri diretti fra le squadre interessate;

    b) della differenza tra reti segnate e subite nei medesimi incontri;

    c) della differenza tra reti segnate e subite nell’intero Campionato;

    d) del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato;

    e) del sorteggio".

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