Monza promosso in Serie A se: cosa serve contro l'Empoli e le combinazioni con il risultato del Frosinone

Il Monza ha gettato quasi tutto al vento. Perdendo al Martelli contro il Mantova, la formazione di Paolo Bianco si è fatta superare e staccare al secondo posto dal Frosinone ed è quasi certa di giocare i playoff di Serie B.

Quel "quasi" è legato al fatto che manca ancora una giornata al termine della stagione regolare della serie cadetta. E che la seconda promozione in A verrà decisa soltanto negli ultimi 90 minuti, che vedranno Monza e Frosinone ospitare rispettivamente Empoli e Mantova.

Cosa servirà al Monza per ribaltare nuovamente la situazione e conquistare la promozione diretta a discapito del Frosinone? Le combinazioni per quanto riguarda le due partite.