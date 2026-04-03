Mkhitaryan recupera per Inter-Roma? Le condizioni del centrocampista nerazzurro

Messa alle spalle la sosta per gli impegni delle Nazionali, la Serie A torna protagonista e lo fa proponendo subito sfide importantissime per la zona alta della classifica.
Un dei match clou del trentunesimo turno di campionato si giocherà a San Siro, dove l'Inter capolista ospiterà la Roma.
I nerazzurri, che nelle ultime tre uscite hanno messo in cascina appena due punti, cercheranno un risultato positivo in ottica corsa Scudetto, contro un avversario che viceversa punterà a rientrare in zona Champions.
La marcia di avvicinamento dei meneghini alla gara contro i giallorossi, è stata accompagnata anche dai dubbi relativi alle condizioni di Henrikh Mkhitaryan.
Il centrocampista armeno sarà o no della partita?