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Mkhitaryan Inter 2025-2026Getty Images
Leonardo Gualano

Mkhitaryan recupera per Inter-Roma? Le condizioni del centrocampista nerazzurro

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L'Inter ospita la Roma a San Siro per uno dei big match del 31° turno di Serie A: le condizioni di Mkhitaryan in vista della sfida.

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Messa alle spalle la sosta per gli impegni delle Nazionali, la Serie A torna protagonista e lo fa proponendo subito sfide importantissime per la zona alta della classifica.

Un dei match clou del trentunesimo turno di campionato si giocherà a San Siro, dove l'Inter capolista ospiterà la Roma.

I nerazzurri, che nelle ultime tre uscite hanno messo in cascina appena due punti, cercheranno un risultato positivo in ottica corsa Scudetto, contro un avversario che viceversa punterà a rientrare in zona Champions.

La marcia di avvicinamento dei meneghini alla gara contro i giallorossi, è stata accompagnata anche dai dubbi relativi alle condizioni di Henrikh Mkhitaryan.

Il centrocampista armeno sarà o no della partita?


  • L'INFORTUNIO DI MKHITARYAN

    A mettere in dubbio la possibile presenza di Mkhitaryan contro la Roma, è stato l'infortunio che non gli ha consentito di prendere parte alla precedente sfida di campionato in casa della Fiorentina.

    Il centrocampista armeno, in occasione di Inter-Atalanta, ha riportato un risentimento al bicipite femorale alla coscia sinistra che lo aveva costretto ai box.

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  • LE CONDIZIONI DI MKHITARYAN

    Mkhitaryan, nelle ultime ore, ha dato segnali incoraggianti in vista della prossima gara di campionato con la Roma.

    Il centrocampista nerazzurro infatti, è tornato a lavorare in gruppo e questo vuol dire che le sue condizioni sono sensibilmente migliorate nel corso degli ultimi giorni.

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  • A DISPOSIZIONE PER LA ROMA?

    Il fatto che sia tornato ad allenarsi in gruppo, lascia pensare che Mkhitaryan possa recuperare per la Roma.

    La sfida di San Siro si giocherà domenica e dunque decisiva da questo punto di vista sarà la giornata di sabato.

    Mkhitaryan potrebbe puntare ad una convocazione.

  • TITOLARE IN INTER-ROMA?

    Anche in caso di convocazione, Mkhitaryan potrebbe essere destinato alla panchina.

    Il trio di mediana nerazzurro infatti, dovrebbe essere composto inizialmente da Barella, Calhanoglu e Zielinski.

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