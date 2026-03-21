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Luka Modric AC Milan 2025-26Getty
Francesco Schirru

Milan-Torino, chi sono i diffidati rossoneri? Nella prossima giornata ci sarà il Napoli

Milan in campo conro il Torino per l'ultima gara prima della sosta: ad aprile i rossoneri torneranno in campo per il 31esimo turno, contro il Napoli di Conte.

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L'Inter scenderà in campo a Firenze nella giornata di domenica per allontanare Napoli e Milan, che provano ancora a credere nello Scudetto in vista del 31esimo turno, che vedrà le due inseguitrici a duello.

Un match che potrà dire molto in termini Scudetto (anche per l'Inter sfiderà la Roma in un'altra partita di cartello), in cui Allegri e Conte sperano di avere la maggior parte della rosa a disposizione.

Dopo Cagliari-Napoli, vinta dai partenopei per 1-0, tocca ora al Milan scendere in campo contro il Torino; con la consapevolezza di avere alcuni giocatori diffidati che rischiano di saltare la partita del Maradona.

  • GLI AMMONITI DI MILAN-TORINO

    Tomori (Milan)


    In aggiornamento

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  • IL MILANISTI A RISCHIO SQUALIFICA

    Sono ben quattro i giocatori del Milan diffidati e che in caso di giallo contro il Torino saranno costretti a saltare il big match contro il Napoli del 31esimo turno, di scena nella prima settimana di aprile dopo la sosta delle Nazionali.

    Tra di loro c'è Luka Modric, stella assoluta dei rossoneri e trascinatore del Milan alla sua prima annata italiana dopo aver fatto la storia con il Real Madrid.

    Oltre a Modric è diffidato anche Saelemaekers, pedina fondamentale per il Milan 25/26 di Allegri: anche lui, dovesse subire un giallo contro il Torino, sarà costretto a saltare il Napoli.

    Titolare contro il Torino al pari di Modric e Saelemaekers, anche Fofana risulta essere diffidato. A completare il quartetto, infine, l'elvetico Akhatame, in panchina nella sfida contro i granata del 21 marzo.

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  • NAPOLI SALVO

    A differenza del Milan, il Napoli non aveva alcun giocatore diffidato e le ammonizioni subite contro il Cagliari non hanno portato ad alcuna squalifica.

    Conte, a meno di infortuni da qui al 6 aprile, avrà dunque a disposizione quasi tutta la rosa. Contro il Cagliari non è stato espulso nessun azzurro, dunque in questi termini non è stato perso alcun giocatore in vista del big match.

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