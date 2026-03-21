Milan-Torino, chi sono i diffidati rossoneri? Nella prossima giornata ci sarà il Napoli

A differenza del Milan, il Napoli non aveva alcun giocatore diffidato e le ammonizioni subite contro il Cagliari non hanno portato ad alcuna squalifica.

Conte, a meno di infortuni da qui al 6 aprile, avrà dunque a disposizione quasi tutta la rosa. Contro il Cagliari non è stato espulso nessun azzurro, dunque in questi termini non è stato perso alcun giocatore in vista del big match.