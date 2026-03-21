Milan-Torino, chi sono i diffidati rossoneri? Nella prossima giornata ci sarà il Napoli

L'Inter scenderà in campo a Firenze nella giornata di domenica per allontanare Napoli e Milan, che provano ancora a credere nello Scudetto in vista del 31esimo turno, che vedrà le due inseguitrici a duello.
Un match che potrà dire molto in termini Scudetto (anche per l'Inter sfiderà la Roma in un'altra partita di cartello), in cui Allegri e Conte sperano di avere la maggior parte della rosa a disposizione.
Dopo Cagliari-Napoli, vinta dai partenopei per 1-0, tocca ora al Milan scendere in campo contro il Torino; con la consapevolezza di avere alcuni giocatori diffidati che rischiano di saltare la partita del Maradona.