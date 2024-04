Il club rossonero tra presente e futuro: definito il piano per la seconda squadra, ma non mancano le incognite.

Non c'è solo il presente tra Serie A ed Europa per il Milan, che continua a lavorare al futuro, anche in funzione della seconda squadra.

Dopo la Juventus e l'Atalanta, insomma, un'altra squadra del massimo campionato potrebbe avere una squadra B da far giocare in categorie inferiori.

Secondo quanto appreso da Relevo, il Milan sarebbe a un passo dalla definizione del suo progetto, ma cosa manca? Quali sono i passaggi da seguire?