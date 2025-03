Il Milan si gioca tutto contro l'Inter in Coppa Italia: la qualificazione in Europa passa anche dal derby

Fuori dalla Champions, ormai lontanissima dal quarto posto: la semifinale di Coppa Italia è quasi l'ultima spiaggia per il Milan.

Le due vittorie consecutive contro Lecce e Como, entrambe in rimonta, erano state solo un'illusione per il Milan: la trasferta di Napoli ha riportato i rossoneri alla realtà.

La squadra di Sergio Conceicao esce sconfitta per 2-1 dopo un primo tempo da incubo e si allontana di nuovo dalla zona Champions, questa volta in maniera probabilmente definitiva.

A 8 giornate dalla fine del campionato la situazione in classifica è critica e c'è il concreto rischio di non qualificarsi per nessuna delle coppe europee.

Il Milan dovrà comunque ripartire subito perché all'orizzonte c'è la doppia sfida contro l'Inter che vale l'accesso alla finale di Coppa Italia contro una tra Bologna ed Empoli. Coppa Italia che a questo punto può diventare fondamentale non solo per il trofeo in sé ma per non rimanere senza Europa la prossima stagione.