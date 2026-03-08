Goal.com
Estupinan MilanGetty Images
Simone Gambino

Milan-Inter 1-0, pagelle e tabellino: Estupinan l'eroe inatteso, Esposito e Bonny non incidono, Leao opaco

Il Milan vince il derby 1-0 e si porta a -7 dall'Inter: decisiva la rete realizzata nel primo tempo da Estupinan su assist di Fofana. Pesano le assenze di Lautaro e Thuram, con Bonny e Pio Esposito mai in grado di impensierire la difesa rossonera.

Un derby impronosticabile, non tanto per il risultato quanto per il marcatore: una notte indimenticabile per Pervis Estupinan, match-winner del derby che permette al Milan di consolidare la qualificazione alla prossima Champions League e di tenere aperta, almeno sulla carta, la lotta al titolo portandosi a -7 dall'Inter. A San Siro finisce 1-0, con la quinta sconfitta in questa Serie A per l'Inter, che arriva dopo quindici risultati utili consecutivi: e per la prima volta dalla stagione 2010/2011 i nerazzurri perdono entrambi i derby di campionato: anche allora sulla panchina rossonera sedeva Massimiliano Allegri.

Partita vibrante, equilibrata ma piena di errori tecnici, con la prima, vera occasione da goal che arriva al 34' ed è di marca nerazzurra: il break di Mkhitaryan si trasforma in un coast-to-coast che non trova opposizioni, ma l'armeno, a tu per tu con Maignan, si fa ipnotizzare dal portiere del Milan. Un errore che viene subito punito dai rossoneri: è il 35',  sponda di Leao per Fofana che imbecca sulla corsa Estupinan, che con un sinistro potente trafigge Sommer. 

Il copione del match è chiaro: l'Inter cerca il pareggio senza tuttavia creare grossi pericoli alla porta avversaria, con il Milan che si difende con praticamente tutti gli effettivi e si affida alle ripartenze. Un piano-gara che premia la squadra di Allegri, che trema solo in pieno recupero sugli ultimi tentativi su palla inattiva dell'Inter, con un goal dei nerazzurri annullato perché successivo a un fischio di Doveri e un tocco col braccio di Ricci, giudicato non punibile dall'arbitro.

  • PAGELLE MILAN

    Il derby di Estupinan (7): all'ecuadoriano basta un tiro potente di sinistro per cancellare mesi di prove opache, mettendo la firma su una delle partite più importanti della stagione. Non brillantissima la serata di Rafa Leao (5,5), troppo approssimativo in fase di conclusione, così come Pulisic (6), più mobile del suo compagno di reparto ma altrettanto impreciso nelle giocate più importanti. Fofana (7) ha il merito di servire l'assist vincente, Pavlovic (7) giganteggia in difesa.

    MILAN (3-5-2): Maignan 6,5; Tomori 6, De Winter 6,5, Pavlovic 7; Saelemaekers 5,5, Fofana 7 (73' Ricci 6), Modric 6,5, Rabiot 6, Estupinan 7; Pulisic 6 (84' Nkunku sv), Leao 5,5 (73' Fullkrug 6). All. Allegri

  • PAGELLE INTER

    Luis Henrique (4,5) si conferma l'anello debole in fase difensiva per i nerazzurri: il modo in cui si fa infilare alle spalle da Estupinan in occasione del goal è inaccettabile in una partita di tale importanza. Pesa anche l'errore, pochi secondi prima, di Mkhitaryan (5), che vanifica una bella ripartenza centrando Maignan da posizione favorevolissima. Male anche Bonny (5) e Pio Esposito (5): per entrambi è eloquente lo zero alla voce tiri nello specchio, per l'italiano tanto lavoro sporco lontano dalla porta ma serviva ben altro per non far rimpiangere Lautaro e Thuram.

    INTER (3-5-2): Sommer 5,5; Bisseck 5,5 (80' Diouf sv), Akanji 6, Bastoni 6 (68' Carlos Augusto 6); Luis Henrique 4,5 (60' Dumfries 6), Barella 6 (68' Frattesi 5,5), Zielinski 6, Mkhitaryan 5 (60' Sucic 5,5), Dimarco 6; Bonny 5, Esposito 5. All. Chivu

  • TABELLINO MILAN-INTER

    MILAN-INTER 1-0

    Marcatori: 35' Estupinan

    Arbitro: Doveri

    Ammoniti: Bastoni, Dumfries, Rabiot, Modric

