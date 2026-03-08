Goal.com
Carlos Augusto InterGetty Images
Andrea Ajello

Perché è stato annullato il goal di Carlos Augusto nel finale di Milan-Inter: Doveri aveva già fischiato, cosa è successo

Caos nel finale di Milan-Inter, i nerazzurri trovano il goal del pareggio ma era tutto fermo: perché Doveri ha fischiato interrompendo il gioco.

Il Milan vince il derby contro l'Inter 1-0 grazie al goal di Estupinan nel primo tempo. I rossoneri riescono a conquistare il successo soffrendo nel finale contro i nerazzurri che hanno provato in tutti i modi a pareggiare.

E la squadra di Cristian Chivu il goal era riuscito a trovarlo sugli sviluppi di calcio d'angolo con Carlos Augusto. Tutto inutile però perché il gioco era fermo e la rete quindi non valida.

Proteste dell'Inter anche dopo il triplice fischio. Ma cosa è successo e perché Doveri ha fischiato invalidando la rete?

  • IL GOAL DI CARLOS AUGUSTO

    In pieno recupero, l'Inter segna il goal che avrebbe regalato il pareggio da calcio d'angolo; cross di Dimarco con il pallone che finisce sulla schiena di Carlos Augusto e va in porta spiazzando Maignan. Esultanza però subito fermata perché la rete non è valida. 

  • DOVERI AVEVA GIÀ FISCHIATO: PERCHÈ NON È STATO DATO IL GOAL ALL'INTER

    In realtà, non si può parlare di goal annullato all'Inter perché il gioco era già stato fermato da Doveri.

    L'arbitro infatti prima ancora che Carlos Augusto toccasse il pallone e questo finisse in porta aveva interrotto il gioco fischiando e facendo subito cenno che la rete chiaramente non poteva essere convalidata. 

  • PERCHÈ DOVERI HA FISCHIATO: COSA È SUCCESSO

    Ma per quale motivo Doveri ha interrotto il gioco facendo poi ribattere il calcio d'angolo? Il direttore di gara ha visto dei contatti irregolari in area di rigore e ha deciso quindi di richiamare i giocatori. In particolare proprio Carlos Augusto che per liberarsi aveva spinto. Per questo motivo ha fischiato subito dopo l'angolo battuto da Dimarco. 

