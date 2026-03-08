Perché è stato annullato il goal di Carlos Augusto nel finale di Milan-Inter: Doveri aveva già fischiato, cosa è successo

Il Milan vince il derby contro l'Inter 1-0 grazie al goal di Estupinan nel primo tempo. I rossoneri riescono a conquistare il successo soffrendo nel finale contro i nerazzurri che hanno provato in tutti i modi a pareggiare.

E la squadra di Cristian Chivu il goal era riuscito a trovarlo sugli sviluppi di calcio d'angolo con Carlos Augusto. Tutto inutile però perché il gioco era fermo e la rete quindi non valida.

Proteste dell'Inter anche dopo il triplice fischio. Ma cosa è successo e perché Doveri ha fischiato invalidando la rete?