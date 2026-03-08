Di seguito gli episodi da moviola di Milan-Inter.
Moviola Milan-Inter, mano di Ricci in pieno recupero: era rigore per i nerazzurri?
MANO DI RICCI: ERA RIGORE PER L'INTER?
In pieno recupero Dumfries colpisce di testa nell'area del Milan e il pallone finisce sulla mano di Samuele Ricci, che poi controlla e libera.
I giocatori dell'Inter chiedono subito il calcio di rigore ma l'arbitro lascia correre ed il VAR non interviene.
Secondo Luca Marelli, moviolista di DAZN, l'intervento di Ricci non sarebbe punibile perché il braccio si chiude verso il corpo e non va verso il pallone.
L'INTER SEGNA MA IL GIOCO ERA FERMO
Poco prima peraltro l'Inter, sugli sviluppi di un corner, aveva trovato il pareggio.
Il gioco però non era ancora ripreso perché l'arbitro Doveri voleva parlare con i giocatori prima di fischiare la battuta del calcio d'angolo.
La rete dunque è arrivata a gioco fermo e non si tratta di un goal annullato.
- PubblicitàPubblicità
L'ARBITRO DEL DERBY MILAN-INTER
Ad arbitare Milan-Inter c'è Daniele Doveri, coadiuvato dagli assistenti Giovanni Baccini e Alessio Berti. Il quarto uomo è Matteo Marchetti, mentre al VAR è stato scelto Rosario Abisso, assistito da Marco Di Bello come AVAR.
Per Doveri si tratta del quarto derby milanese in carriera dopo Milan-Inter 0-2 del 2019, Milan-Inter 0-3 e Milan-Inter 1-1 del 2021 e infine Inter-Milan 0-3 dell'anno scorso, valido per la Coppa Italia.