Moviola Milan-Inter, mano di Ricci in pieno recupero: era rigore per i nerazzurri?

In pieno recupero Dumfries colpisce di testa nell'area del Milan e il pallone finisce sulla mano di Samuele Ricci, che poi controlla e libera.

I giocatori dell'Inter chiedono subito il calcio di rigore ma l'arbitro lascia correre ed il VAR non interviene.

Secondo Luca Marelli, moviolista di DAZN, l'intervento di Ricci non sarebbe punibile perché il braccio si chiude verso il corpo e non va verso il pallone.