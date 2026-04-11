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Mbappe Real Madrid GironaGetty Images
Vittorio Rotondaro

Mbappé perde sangue in area, Real Madrid furioso: "È rigore anche sulla Luna"

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Episodio da moviola nel finale di Real Madrid-Girona: sbracciata di Vitor Reis a Mbappé che perde sangue dal sopracciglio. Arbeloa: "Quando interviene il VAR?".

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Si complica terribilmente la rincorsa del Real Madrid verso il primo posto della Liga: 'Blancos' fermati in casa sull'1-1 dal Girona.

La rete di Lemar ha spezzato i sogni di gloria degli uomini di Arbeloa, che rischiano di veder allungato lo svantaggio nei confronti del Barcellona capolista: a far discutere, però, è l'episodio capitato nel finale di gara nell'area catalana.

Protagonista Kylian Mbappé, colpito in area: il tutto non rilevato né dall'arbitro di campo e né dal VAR, scatenando così la reazione furiosa dei madrileni.

  • L'EPISODIO INCRIMINATO

    A ridosso del 90', sul risultato di 1-1, il Real Madrid ha protestato per il contatto avvenuto tra Vitor Reis e Mbappé: sbracciata sul volto del francese da parte del giocatore del Girona.

    L'ex PSG è caduto a terra ed è stato costretto a ricevere le cure mediche per far fronte al taglio sul sopracciglio sinistro che gli ha causato una fuoriuscita di sangue.

    Il direttore di gara Alberola Rojas non è intervenuto per concedere il rigore ai padroni di casa e nemmeno il VAR lo ha richiamato per farlo tornare sui propri passi.

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  • ARBELOA FURIOSO

    "Questo è rigore qui e anche sulla Luna" ha chiosato Arbeloa nel post-partita in conferenza stampa.

    "È un altro", ha aggiunto l'allenatore 'blanco'. "Un'altra settimana. È ciò che abbiamo ed è quello che è. Quando interviene il VAR? Lo fa quando va tutto bene e quando non è così resta in silenzio. La mia opinione a riguardo la conoscete. È un'azione molto chiara: Kylian è stato sanzionato per un fallo meno grave di questo. Abbiamo avuto molto da ridire con gli arbitri: con questo, a Maiorca... Solite cose".

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  • IL BARCELLONA PUÒ ALLUNGARE

    Altro passo falso del Real Madrid che, in caso di successo del Barcellona nel derby casalingo contro l'Espanyol, vedrebbe allungarsi lo svantaggio rispetto ai blaugrana che volerebbero a +9.

    Col altre sette gare da disputare, sarebbe complicatissimo pensare di impensierire i blaugrana che, il prossimo 10 maggio, avranno il vantaggio di giocare il 'Clasico' davanti al proprio pubblico.

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