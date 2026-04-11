Mbappé perde sangue in area, Real Madrid furioso: "È rigore anche sulla Luna"

"Questo è rigore qui e anche sulla Luna" ha chiosato Arbeloa nel post-partita in conferenza stampa.

"È un altro", ha aggiunto l'allenatore 'blanco'. "Un'altra settimana. È ciò che abbiamo ed è quello che è. Quando interviene il VAR? Lo fa quando va tutto bene e quando non è così resta in silenzio. La mia opinione a riguardo la conoscete. È un'azione molto chiara: Kylian è stato sanzionato per un fallo meno grave di questo. Abbiamo avuto molto da ridire con gli arbitri: con questo, a Maiorca... Solite cose".