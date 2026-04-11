Mbappé perde sangue in area, Real Madrid furioso: "È rigore anche sulla Luna"

Si complica terribilmente la rincorsa del Real Madrid verso il primo posto della Liga: 'Blancos' fermati in casa sull'1-1 dal Girona.
La rete di Lemar ha spezzato i sogni di gloria degli uomini di Arbeloa, che rischiano di veder allungato lo svantaggio nei confronti del Barcellona capolista: a far discutere, però, è l'episodio capitato nel finale di gara nell'area catalana.
Protagonista Kylian Mbappé, colpito in area: il tutto non rilevato né dall'arbitro di campo e né dal VAR, scatenando così la reazione furiosa dei madrileni.